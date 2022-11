Varenseller Verein bietet Tierschutz-Kurse an

Die meisten Tiere in der Hand von Menschen werden wie Gegenstände behandelt, kritisiert Astrid Reinke in ihren Schnupperkursen.

„Den meisten Tieren fehlt viel Grundlegenderes als Streicheleinheiten. Trotzdem bekommen unsere Tiere liebevollen Kontakt mit Menschen, wenn sie es möchten“, erklärt Astrid Reinke. Das Foto zeigt eine junge Teilnehmerin des jüngsten Tierschutz-Schnupperkurses in Varensell.

Rietberg-Varensell (gl) - In Schnupperkursen vermittelt der Varenseller Verein „Achtung für Tiere“ Kindern und Jugendlichen Wissen über das natürliche Verhalten von Tieren und ihre Ansprüche an ein gutes Leben. Jedes einzelne Wesen habe neben artspezifischen auch ganz persönliche Bedürfnisse, erfuhren die Teilnehmer dabei jüngst.

In Tiere hineinversetzen

„Kaninchen, Pferde, Hühner oder auch Katzen schließen lebenslange Freundschaften. Wenn Tiere verkauft werden, wird das oft ignoriert“, erläuterte Vereinsvorsitzende Astrid Reinke den jungen Teilnehmern des Tierschutz-Schnupperkurses auf dem Hof in Varensell. Sie bedauerte: „Die meisten Tiere in der Hand von Menschen werden wie Gegenstände behandelt. Wir sollten uns in die Lage der Tiere hineinversetzen. Tiere fühlen und sie wollen leben. Dem gilt es, Rechnung zu tragen.“

Missstände angesprochen

Neben der Versorgung der Lebenshofbewohner, dem Putzen der Esel und Pferde, dem Spielen mit den Katzen und dem Ausführen der Hunde wurden verschiedene Missstände angesprochen, die aus Sicht der Varenseller Tierschützer abgeschafft gehören. Dazu zählten die Trennung von Mutter und Säugling in der Milchwirtschaft, das „massenhafte Zusammenquetschen“ von Tieren für die Fleisch- und Eierproduktion in engen Ställen und Tierversuche.

Leid führt zu Verrohung

„In Biologiebüchern werden Tierversuche meist nicht hinterfragt“, beklagt die Tierärztin und Pädagogin. Das müsse sich ändern. Die Gesellschaft müsse tierfreundlicher werden, sonst schreckten furchtbare Undercover-Aufnahmen aus Ställen, Schlachtstätten und Laboren weiterhin die Öffentlichkeit auf. Das gesetzlich erlaubte Leid, das Tieren zugefügt werde, verrohe die Menschen, erklärt Astrid Reinke. „Die meisten Menschen wollen gar nicht, dass Tiere leiden, werden aber bereits im Kindesalter unbewusst in Tierleid verwickelt oder systematisch daran gewöhnt. Wir schulden Kindern die Wahrheit, altersangemessen wiederkehrend in jeder Altersstufe. Nur so werden sie zu mündigen Bürgern.“ Kinder könnten schon früh lernen, dass Tiere fühlen, dass sie Schmerz, Freude, Freundschaft, Angst und Einsamkeit empfinden.

Interesse macht Mut

Dass das Interesse von Kindern und Jugendlichen an den regelmäßigen Tierschutzinformationen des Varenseller Vereins groß sei, mache Mut. „Auf unserem Lebenshof umsorgen sie die Tiere mit Hingabe und liebevoller Aufmerksamkeit, auch wenn es immer nur wenige Stunden sind“, erläutert Astrid Reinke das Konzept. Jungen und Mädchen ab zehn Jahren, die Interesse an einem Tierschutz-Schnupperkursus haben, können sich unter 0152/27199234 mit dem Verein in Verbindung setzen.