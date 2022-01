Verantwortung für Friedhofshalle Neuenkirchen wechselt

Rietberg-Neuenkirchen (gl) - Vor fast 50 Jahren ist die Friedhofshalle Neuenkirchen vom Verein zur Förderung des Friedhofswesens gestellt worden. Der Interessenzusammenschluss zeichnete auch für die Verwaltung verantwortlich – bis heute. Bekanntlich hat die Stadt zum Jahreswechsel, zusätzlich zu den Friedhöfen in Rietberg und Bokel, die Gottesäcker in Varensell und eben Neuenkirchen übernommen. „Die Kirche durfte damals mangels eigenem Grund und Boden nicht selbst bauen. Also verhalf der dafür gegründete Verein den Menschen aus Neuenkirchen und den umliegenden Orten erstmals zu einer eigenen Abschiedshalle“, erklärt Vereinsvorsitzender Ludger Kuper in einer Pressemitteilung der Gruppe.

Nach der Übergabe des Friedhofs an die Kommune sehe man sich nun am Ende einer Ära. „Wichtig ist es den Vereinsmitgliedern, dass die Halle weiterhin in privater Hand bleibt und sich die Trauernden auch in Zukunft in Abschiedsräumen direkt am Friedhof von ihren Verstorbenen verabschieden können“, stellt Kuper heraus.

Demnach ist ab Anfang Februar das Bestattungsinstitut Kunter mit der Verwaltung der Halle betraut. Eine gute Wahl, meint Kuper, da Familie Kunter bereits seit Jahren im Verein tätig sei und die Herzensangelegenheit Friedhofshalle so im Ort bleibe.