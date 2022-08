Verborgene Talente kommen in Wiedenbrück ans Licht

Rheda-Wiedenbrück (gl) - In vielen Menschen schlummern ungeahnte Talente: Auf der Offenen Bühne im Kloster Wiedenbrück hatten sie jüngst die Möglichkeit, sich mit ihrem Können der Öffentlichkeit zu präsentieren. Organisiert worden war der launige Abend von Kerstin Brucholder und Hedi Hesse vom Team der Genossenschaft.

Resonanz macht Organisatorinnen sprachlos

Die Resonanz auf den Aufruf hatte die beiden Frauen zunächst sprachlos gemacht. Sie war derartig groß, dass das Team am Ende Absagen erteilen mussten, weil die Nachfrage nach einem kleinen Bühnenauftritt die Kapazitäten deutlich überschritt. „Es ist die Vielseitigkeit, die uns begeistert“, gab sich Hedi Hesse schwer beeindruckt.

So waren Instrumentalisten ebenso bei der Premiere dabei wie Laienschauspieler. Den Anfang machten Michael Großerohde und Mario Hillebrand Dudelsäcken. Durch das Eisentor musizierend in den Garten schreitend überraschten sie das Publikum mit für diese Region ungewöhnlichen Tönen. Bewohner der Wohnstätten Am Park zeigten den Sketch „Die Parkleuchten“. Afrikanisch wurde es mit der heimischen Gruppe „Sparkling“, die sich für neue deutsche Kirchenlieder und für kirchliche, afrikanische Choräle begeistern. Die Faszination sprang auf die Gäste über, die mit in den Gesang einstiegen.

Eni Rakete traute sich was. Die Schülerin zeigte waghalsige Akrobatik. So manchem stockte kurzzeitig der Atem, wenn sich das Mädchen derart verbog, dass man hätte annehmen können, als sei ihr Körper aus Gummi.

Orientalische Klänge und ein selbst geschriebenes Kinderbuch

Orientalisch ging es zu, nachdem Gitarrenspieler Cersun Ekinci übernommen hatte und kurdische Lieder zu Gehör brachte. Wer die Augen schloss, hätte meinen können, dass er mitten in der Türkei auf einem Marktplatz steht. Begleitet wurde der Musiker von Claudia Erlenkötter an der Klarinette.

Regine Richert las aus ihrem selbst geschriebenen Kinderbuch vor, und Natalie Hainz sang bekannte Songs aus Rock und Pop. Die Untermalung übernahm sie selbst – mit einer Ukulele. Ein Instrument, das die junge Mutter während der Pandemie für sich entdeckt hat, wie sie berichtete.

Mit Hip Hop und Akrobatik brachten 15 Kinder aus Stromberg Esprit in den Garten. Im Anschluss las die Rheda-Wiedenbrücker Autorin Marleen S. Meri aus ihrem neuesten Roman. Keine Unbekannten sind Jay Minor und Peter Kothe, die als Duo Zupf‘n Streich mit Gitarre sowie Geige begeisterten und das eineinhalbstündige Programm beendeten.

Schon direkt nach der Veranstaltung waren sich alle einig, dass dieses Format der Offenen Bühne keine Ausnahme bleiben soll.