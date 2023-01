VHS-Kurse in Rietberg: Von sportlich bis kreativ

Rietberg (gl) - Ab sofort nimmt die Volkshochschule (VHS) Reckenberg-Ems, die auch für Rietberg zuständig ist, Anmeldungen für das Sommersemester entgegen. Das Angebot an Kursen und Seminaren ist wie gewohnt vielfältig. Ein Überblick:

Auch bei der Volkshochschule Thema: Energie

In hybrider Form finden am 30. März, 20. April und 11. Mai die Kooperationsveranstaltungen mit der Verbraucherzentrale im Sparkassengiebel zum Thema Energiesparen statt. Ab dem 29. März greifen Veranstaltungen im Klimapark das Thema Photovoltaik auf.

Die Literaturveranstaltungen von Dr. Rüdiger Krüger im Kunsthaus Rietberg befassen sich in diesem Semester mit Jakob Wassermann sowie Erich Maria Remarque. Der Bereich Kreativität kommt in diesem Semester ebenfalls nicht zu kurz: Interessenten können wählen zwischen Fotografie, Zeichnen, Malen und Nähen. Kreative Handarbeit für Kinder verspricht der Workshop „Nähen macht Spaß“ ab zehn Jahren am 11. und 13. März. Ab dem 9. März startet klassisches Ballett für Kinder von vier bis sechs Jahren.

Facettenreiches Bewegungsprogramm für jedes Alter

Für Bewegungsinteressierte bietet die VHS in unterschiedlichen Ortsteilen Rietbergs ein breitgefächertes Angebot an. So kann man zum Beispiel außer dem Klassiker Badminton mit Aquafitness die Muskeln straffen oder mit Linedance und Zumba Spaß an der gemeinsamen Bewegung haben. Innehalten und etwas für die Entspannung tun: Das ist mit Yoga, Qi-Gong oder einem Kursus zu Achtsamkeit und Meditation möglich.

Wer in Rietberg Englisch- und Spanischkurse belegen möchte, kommt je nach Sprachniveau auf seine Kosten. Zudem gibt es ab dem 28. Februar einen Italienisch-Kursus für Anfänger. Deutsch als Zweitsprache steht ebenfalls auf dem Lehrplan. In diesem Semester findet die Beratung jeweils freitags am 10. März, 28. April und 16. Juni zwischen 10 und 12 Uhr im Sparkassengiebel an der Rathausstraße statt.

Zehn-Finger-Schreiben und Excel: Weiterbildung am PC

Wer das Zwei-Finger-System hinter sich lassen will, lernt in der Martinschule Neuenkirchen ab dem 27. Februar das Tastaturschreiben mit zehn Fingern. Der Kursus richtet sich an Schüler im Alter von neun bis 14 Jahren. Ein Excel-Grundlagenkursus wird ab dem 28. Februar angeboten.

Anmeldungen für sämtliche VHS-Angebote sind unter 05242/9030900 möglich. Persönliche Anmeldungen werden in der VHS-Zentrale im Stadthaus am Kirchplatz in Wiedenbrück entgegengenommen. Online-Anmeldungen sind unter www.vhs-re.de möglich. Das VHS-Programm liegt zur kostenlosen Mitnahme an vielen Stellen aus und ist online unter www.vhs-re.de abrufbar.