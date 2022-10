Viel zu tun für Rietberger Löschzüge

Zu zwei Bränden sind die Feuerwehren von Rietberg und Neuenkirchen in den vergangenen Tagen ausgerückt - am Freitag und am Sonntag.

Totalschaden entstand an diesem Lader, der am Sonntag ausbrannte.

Rietberg (ei) - Neben dem Verkehrsunfall auf der Detmolder Straße mussten die Löschzüge Rietberg und Neuenkirchen am Freitag bereits um 17 Uhr zur Straße Am Blumenkamp zu einem Kellerbrand ausrücken. Am Sonntag folgte ein weiterer Brandeinsatz auf der Straße Zur Flammenmühle, hier war ein Teleskoplader in Brand geraten.

Teleskoplader in Flammen

Gegen 13.05 Uhr war das Fahrzeug während der Fahrt augenscheinlich im Bereich des Motors in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich nach Angaben von Rietbergs Löschzugführer Manuel Pähler unverletzt aus der Fahrerkabine ins Freie retten. Nach dem Notruf bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr in Gütersloh waren die Löschzüge Rietberg und Mastholte alarmiert worden.

Bereits auf der Anfahrt wies eine dichte, schwarze Rauchwolke den Feuerwehrleuten den Weg zur Einsatzstelle in Höhe des Gut Clarenhof. Mit Hilfe eines C-Rohres konnte der Brand schnell gelöscht werden, die beiden Feuerwehrleute des Angriffstrupps hatten sich bereits auf der Anfahrt mit Atemschutzgeräten ausgerüstet und konnten unmittelbar mit dem Löschwasser aus dem Wassertank des Fahrzeuges mit den Löscharbeiten beginnen.

Die Straße wurde während der Löscharbeiten komplett gesperrt., letztere konnten schnell wieder einrücken, der Teleskoplader musste abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entstand offenbar Totalschaden. Die rund 20 Einsatzkräfte des Löschzuges Rietberg konnten nach rund 45 Minuten wieder einrücken.

Brand in Keller

Am Freitagnachmittag war es bei einem Brand eines Haushaltsgerätes im Keller zu einer starken Verrauchung gekommen. Zwei Feuerwehrleute rüsteten sich auch hier mit Atemschutzgeräten aus und löschten die Flammen im Innenangriff. Anschließend wurden mit Hilfe einer Wärmebildkamera letzte Glutnester gesucht und abgelöscht,ehe der Einsatz nach umfangreichen Belüftungsmaßnahmen beendet werden konnte.