Vorerst keine Kaninchen mehr im Gartenschaupark Rietberg

Nach der Kritik von „Achtung für Tiere“ an der Haltung der Kaninchen lässt die Park-GmbH die Tiere vorerst aus der Anlage herausnehmen.

Nach der Kritik des Vereins „Achtung für Tiere“ an der Haltung der Kaninchen im Gartenschaupark Rietberg lässt die Park-GmbH die Tiere vorerst aus der Anlage herausnehmen. Foto: „Achtung für Tiere“

Rietberg (gl) - Wie berichtet, steht die Kaninchenanlage im Rietberger Gartenschaupark in der Kritik. Der Varenseller Verein „Achtung für Tiere“ hatte schwere Haltungsfehler bemängelt, so unter anderem die Vereinzelung von Tieren und viel zu kleine Boxen, in denen diese untergebracht sind. Darüber hinaus hatten Vorsitzende Astrid Reinke und weitere Mitglieder beobachtet, dass zum Zeitpunkt ihres Besuchs der Anlage einige Tiere trotz hochsommerlicher Temperaturen kein beziehungsweise nur noch mit Dreck verunreinigtes Wasser und auch kein Futter mehr hatten.

Die Gartenschaupark-GmbH hatte vergangene Woche auf eine Pressemitteilung des Vereins reagiert, ihren Standpunkt erläutert und dabei an der Ausstellung der Tiere durch den Kaninchenzuchtverein W 376 Rietberg und Umgebung festgehalten. Nun teilt die GmbH mit: „Sowohl dem Kaninchenzuchtverein als auch der Stadt Rietberg und ihrer Tochter-Gesellschaft, der Park-GmbH, ist ausdrücklich an einer artgerechten Haltung der Tiere gelegen. Bis eine endgültige Entscheidung darüber getroffen werden kann, in welcher Form Kaninchen künftig im Gartenschaupark gezeigt werden können, werden sämtliche Tiere aus der Anlage herausgenommen.“

Dies hätten Bürgermeister Andreas Sunder und Park-Geschäftsführer Johannes Wiethoff in Absprache mit dem Kaninchenzuchtverein entschieden. „Wie es anschließend weitergeht, darüber werden wir uns in aller Ruhe Gedanken machen, ebenfalls gemeinsam mit dem Zuchtverein“, wird Wiethoff zitiert.