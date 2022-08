Vorfahrt missachtet - Unfall mit zwei Verletzten

Ein Fahranfänger soll in Rietberg-Varensell einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen haben - es kam zum Unfall mit zwei Verletzten.

Auf der Kreuzung Gütersloher Straße/Brüningsweg/Brinkstraße in Rietberg-Varensell kam es am Montag zu einem Autounfall.

Rietberg-Varensell (ei) - Weil er das „Vorfahrt achten“-Schild missachtet haben soll, soll ein 18-Jähriger Rietberg am Montag einen schweren Unfall verursacht haben. Zwei Menschen wurden auf der Kreuzung Gütersloher Straße/Brüningsweg/Brinkstraße verletzt.

„Wir sind zu einem Unfall mit eingeklemmten Personen alarmiert worden“, berichtete an der Unfallstelle Stadtbrandinspektor Matthias Setter. Noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte seiner Darstellung nach der Mercedesfahrer sein Cabrio bereits verlassen, der vermeintliche Unfallverursacher stieg über die Beifahrerseite aus.

Mercedes kracht in Fahrerseite des Kia

Zu dem Unfall war es gegen 17.15 Uhr gekommen, als der Fahrer eines blauen Kia Picanto auf dem Brüningsweg aus Richtung Varenseller Straße kommend in Richtung Gütersloher Straße unterwegs war und ersten Ermittlungen zufolge die L782 geradeaus überqueren wollte, um seine Fahrt auf der Brinkstraße fortzusetzen. Gleichzeitig war der 68-Jährige Fahrer des silbernen Mercedes Cabrio auf der Gütersloher Straße aus Richtung Neuenkirchen kommend in Richtung Kreisverkehr mit der Hauptstraße unterwegs. Der Mercedes krachte in die Fahrerseite des Kia, beide Fahrzeuge schleuderten dann nach links von der Straße und kamen im Graben zu Stehen.

Autofahrer in Krankenhäuser gebracht

Neben der Feuerwehr hatte die Kreisleistelle der Feuerwehr auch Rettungswagen aus Rietberg und Verl alarmiert, ferner das Notarzteinsatzfahrzeug aus Gütersloh. Die beiden verletzten Autofahrer wurden an der Unfallstelle behandelt, ehe sie in die beiden Gütersloher Akutkrankenhäuser eingeliefert wurden. Die Polizeibeamten sperrten die Gütersloher Straße im Bereich der Unfallstelle und leiteten den Verkehr ab.

Aufgrund des abschließenden Festumzug der Schützen kam es zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Wartezeiten. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der von den Beamten auf rund 25.000 Euro geschätzt wird.