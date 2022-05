Wanderung führt vom alten Rietberger Bauhof zum neuen

Rietberg (gl) - „Von Bauhof zu Bauhof“ führt die Frühjahrswanderung, zu der Andreas Sunder alle Rietbergerinnen und Rietberger am 14. Mai einlädt. An jenem Samstag will Rietbergs Bürgermeister erklären, was aus dem jetzigen Bauhof werden soll, aber auch, wo Rietbergs neuer Bauhof entstehen wird.

Treffpunkt für Teilnehmer an den Teichwiesen

Treffpunkt ist am Samstag, 14. Mai, um 14 Uhr auf dem Bauhof an den Teichwiesen. Dort wird Bürgermeister Andreas Sunder als Gast Christian Terhechte begrüßen, der als Vertreter einer Investorengemeinschaft den Neuland-Campus vorstellen wird. Dabei handelt es sich um einen Coworking-Space mit 190 flexiblen Arbeitsplätzen. Der Baubetriebshof der Stadt Rietberg wird derweil in den nächsten Monaten an einen neuen Standort an der Bokeler Straße umziehen.

„Markos Genuss-Bulli“ serviert kühle Köstlichkeiten

Auf dem Gelände war bislang die Firma Ellermann zu finden. Dort soll zum Abschluss der Frühjahrswanderung gegen 16.30 Uhr auch der symbolische erste Spatenstich gesetzt werden. Alle Interessenten sind im Anschluss zu einem Imbiss und Getränken eingeladen. Auf dem Weg zur Bokeler Straße legen der Bürgermeister und die Wandergruppe eine Zwischenstation an der Dr.-Bigalke-Straße ein. Dort überzeugt sich die Gruppe vom Fortschritt des Umbaus der DRK-Begegnungsstätte. Nächster Halt ist die neue Fußgängerbrücke als Verbindung der bestehenden Wohnbebauung zum Neubaugebiet In den Emswiesen. An der Ecke Emsaue/Zur Ems lädt der Bürgermeister die Spaziergänger, wie auch die Anlieger der Wohnsiedlung auf ein Eis aus „Markos Genuss-Bulli“ ein. Die kühle Köstlichkeit hatte der Rathauschef kürzlich bereits probiert – und war begeistert.

Für die Teilnahme an der Frühjahrswanderung des Bürgermeisters ist nach Auskunft der Stadt keine Anmeldung erforderlich.