Weihnachtlicher Lichterglanz in Westerwiehe

Rietberg-Westerwiehe (gl) - 26 funkelnde Sterne erhellen das Kükendorf seit dem Jahr 2019 entlang der Westerwieher Straße in der Vorweihnachtszeit. Seit Kurzem ist die Westerwieher Ortsmitte um eine leuchtende Attraktion reicher: Ein Adventskranz mit elektrischen Kerzen ziert den Platz vor der Pfarrkirche St. Laurentius.

Zwischenzeitlich eingemottet

An seinem Stamm prangen die Namen der Sponsoren, die vor zwei Jahren die Anschaffung der Weihnachtssterne durch ihre Spenden ermöglicht hatten. Die Installation der Weihnachtsbeleuchtung geht auf eine Initiative von Anja Rodenbeck vom CDU-Ortsverband zurück. Und was passiert mit den Sternen, wenn die Feiertage vorbei sind? Dann werden sie in den Betriebshallen von Elektro-Westhoff eingemottet. Die Holzbox zur sicheren Unterbringung der formschönen Leuchtkörper hat Matthias Kriener gebaut.