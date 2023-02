Weniger Müll nach den Karnevalsumzügen in Rietberg

Rietberg (gl) - Deutlich weniger Müll als in den Vorjahren: Das ist die Bilanz der Bauhof-Mitarbeiter nach dem Reinigen der historischen City nach dem Straßenkarneval. Mit rund 20 Kollegen säuberte die Baubetriebsabteilung am Dienstagmorgen die Kernstadt von den Überresten der Rosenmontagsfeierlichkeiten. Die zwei Trupps starteten am Nord- beziehungsweise Südtor und trafen schließlich am Rathaus aufeinander. Dort bedankte sich Andreas Sunder bei ihnen für die gute und zügige Arbeit. „Ihr macht einen tollen Job“, sagte der Bürgermeister. Er freute sich, dass die tollen Tage in Rietberg insgesamt recht friedlich verlaufen waren.

Zwar hatten die Bauhof-Mitarbeiter eine Kehrmaschine eingesetzt, doch viele unzugängliche Stellen mussten zusätzlich mit Laubbläsern, Besen, Rechen und Schaufeln gereinigt sowie kleinteilige Abfälle mit der Greifzange in Müllbeutel befördert werden. Überwiegend waren es Plastikbecher und 20-Milliliter-Fläschchen, die sich am Straßenrand und in den Blumenbeeten angesammelt hatten. So kamen insgesamt rund zehn Kubikmeter Unrat zusammen - angehäuft von Altweiberdonnerstag bis Dienstagmorgen. „Damit hält der Trend aus der Vor-Corona-Zeit weiter an, dass beim Rietberger Karneval immer weniger Müll anfällt“, teilt die Stadt mit. Vor sechs Jahren noch war die Menge demnach etwa dreimal so groß. Neben dem Großreinemachen an Altweiber und Rosenmontag waren an beiden Tagen jeweils am späten Nachmittag einige Mitarbeiter im Einsatz, um nach dem Umzug die ordentliche Straßenbeschilderung wiederherzustellen. Abends wurden überdies immer wieder Hinweisschilder kontrolliert.