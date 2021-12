Wertstoffsammlung in Rietberg weiterhin oberirdisch

Rietberg (gl) - Klassische Wertstoffcontainer werden auch in den kommenden Jahren das Rietberger Stadtbild prägen. Von der Einführung sogenannter Unterflursysteme, die fast unsichtbar unterhalb der Erdoberfläche installiert werden können, hat die Kommune vorläufig Abstand genommen. Die Rietberger wollen zunächst abwarten, welche Erfahrungen die Stadt Rheda-Wiedenbrück mit dem neuartigen System sammelt. Dort wird es versuchsweise an einigen ausgewählten Standorten eingeführt.

Erfahrungen aus Rheda-Wiedenbrück abwarten

Frühestens ab dem Jahr 2026 könnte es auch in Rietberg Unterflurcontainer geben. Das hat der Ausschuss für Umwelt, Klima und Grünflächen in seiner letzten Sitzung des Jahres entschieden. Bis das Thema erneut auf die politische Tagesordnung kommt, erhofft man sich Erfahrungsberichte aus Rheda-Wiedenbrück als Entscheidungsgrundlage. Dort wird das System demnächst erprobt.

Die Sammlung von Wertstoffen wie Glas oder Papier bringt nach Einschätzung der Rietberger Stadtverwaltung durchaus Vorteile mit sich. Am stärksten ins Gewicht falle die Aufwertung des Stadtbilds. Denn die Unterflurcontainer werden in Gruben installiert. An der Erdoberfläche sind demnach nur die Einwurfschlitze zu sehen, nicht aber das Sammelbehältnis selbst. Außer dem optischen Aspekt nennt die Stadtverwaltung in ihrer Stellungnahme weitere Vorteile: Die Unterflurcontainer könnten auch von Menschen, die im Rollstuhl sitzen, genutzt werden. Denn die Einwurfschlitze befinden sich nur etwa einen Meter über der Erdoberfläche. Ein weiterer Pluspunkt sei der geringere Platzverbrauch. Geruchs- und Lärmbelästigungen durch die Container für die Anwohner könnten ebenfalls reduziert werden, informiert die Verwaltung. „Denn die Mulden liegen unter der Erde, wo in der Regel niedrigere Temperaturen herrschen“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Darüber hinaus entstehe beim Befüllen weniger Lärm, weil der Schall durch das den Sammelbehälter umgebende Erdreich größtenteils geschluckt werde.

Die Verwaltung führt aber auch einige Nachteile des nun erstmal auf Eis gelegten Unterflursystems auf. So seien die Anschaffungskosten mit 4000 Euro wesentlich höher als für herkömmliche Container, die nur mit 1000 Euro ins Gewicht fallen. Ferner könnten Unterflurbehälter nicht ohne Weiteres verlegt werden – gewöhnliche Behälter hingegen schon.

Illegaler Müll bleibt ein Dauerthema

Ein Ärgernis an vielen Containerstandorten im Stadtgebiet ist immer wieder illegal entsorgter Unrat. Rücksichtslose Zeitgenossen entledigen sich beim Gang zum Altglascontainer beispielsweise nicht nur leerer Flaschen, sondern lassen etwa auch Sperrmüll und sonstige Abfälle dort. Die vergleichsweise hohen Container, die zumeist zu mehreren nebeneinander stehen, dienen ihnen dabei als willkommener Sichtschutz. Für die Stadtverwaltung bedeuten diese wilden Müllkippen nicht nur einen erheblichen Arbeitsmehraufwand. Die Entsorgung kostet auch Geld – jedes Jahr etliche tausend Euro.

Mit der Einführung von Unterflurcontainern könnte man auch dem Problem der illegalen Müllablagerungen Herr werden, hofft die Stadtverwaltung. Denn die neuartigen Sammelsysteme böten im Gegensatz zu den herkömmlichen Behältnissen keinen Sichtschutz, der zu illegalen Entsorgungspraktiken einlädt.