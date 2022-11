Westerwiehe baut Büdchendorf zum Elisabethmarkt auf

Bummeln, kaufen und genießen lautet das Motto am ersten Novemberwochenende rund um die Laurentiuskirche: Der Elisabethmarkt öffnet die Tore.

Weihnachtliche Deko- und Geschenkideen gibt es an diesem Wochenende auf dem Westerwieher Elisabethmarkt ebenso wie Kulinarisches und flüssige Wegzehrung. Foto: Bartels

Rietberg-Westerwiehe (gl) - Die Tage werden kürzer, die Adventswochen rücken näher, Weihnachten ist nicht mehr weit. Auch in Westerwiehe kommen erste Vorboten der besinnlichen Zeit an und bringen funkelnde Lichter und weihnachtliche Düfte mit: Die einladenden Holzbuden des Elisabethmarkts stehen rund um die Laurentiuskirche bereit und ziehen die Besucher mit ihrem vielfältigen Angebot an.

Das vorweihnachtliche Wochenende wird mit einem Martinszug eingeläutet

Am heutigen Samstag öffnet der Markt seine Pforten. Doch bevor in der Zeit von 18 bis 22 Uhr nach Herzenslust gebummelt, gequatscht und geschlemmt werden kann, leiten Martinsumzug und Martinsspiel ab 17 Uhr die Veranstaltung ein – selbstverständlich inklusive Martinsbrezeln mit süßem Hagelzucker.

An den Buden sind dann vor allem die Westerwieher Vereine im Einsatz. Für den süßen Zahn backen die Messdiener Crêpes. Die Grundschule sorgt mit frisch gepopptem Mais für Knabberspaß. Zudem gibt es dort eine Auswahl an Gebasteltem.

Egal ob herzhaft oder süß - kulinarisch kommt jeder auf seine Kosten

Wer es eher deftig mag, ist bei den Laurentiusschützen an der richtigen Adresse: Dort wird gegrillt, und für den vegetarischen Gaumen schmoren Champignons in der Pfanne. Auch die Landfrauen bieten den herzhaften Gelüsten Befriedigung: Es gibt Suppe und Püfferken. Düfte, bei denen einem das Wasser im Munde zusammenfließt, verströmt die Bude vom Backhaus und Hoflädchen: Dort hat man Steinofenbrot und Plätzchen im Angebot.

Damit niemand verdurstet, haben die Kreativgruppe und die Kolpingskarnevalisten allerlei Flüssiges im Sortiment. Die Kreativgruppe liefert mit verschiedenen Likören ordentlich Umdrehungen. Die Jecken wärmen mit Heißgetränken von innen und schenken Winterbier aus.

Musik, Dekoration und Geschenkideen: Es wird abwechslungsreich

Am Sonntag, 6. November, geht der Budenzauber weiter: Um 11 Uhr beginnt der Frühschoppen. Außerdem laden die Geschäfte im Dorf zum verkaufsoffenen Sonntag ein: Von 13 bis 18 Uhr kann dort zu günstigeren Konditionen eingekauft werden, denn die teilnehmenden Händler bieten einen Rabatt von zehn Prozent auf das gesamte Sortiment. Kinderpunsch und Flammkuchen gibt es beim Elternrat des Kindergartens. Die KFD lädt in die Cafeteria des Pfarrheims.

Außerdem wird es am Sonntag musikalisch: Zunächst stimmt der Männergesangverein weihnachtliche Töne an, ab 14.30 Uhr kommen die Jagdhornbläser unter der Leitung von Bernd Westrup in die Budenstadt.

Doch es gibt nicht nur etwas für die Geschmacksnerven. An den Büdchen sind auch vielerlei Dekorationen und Inspirationen für weihnachtliche Geschenke zu finden. Unter anderem ist die Bürgerstiftung vertreten und bietet ihren Adventskalender feil.