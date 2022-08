Westerwieher Friedhof ab sofort besser erreichbar

In Gemeinschaftsarbeit zwischen den Laurentiushelfern und der Stadt Rietberg ist an der Straße „Auf den Wiehen“ ein neuer Eingang zum Westerwieher Friedhof entstanden. Stolz auf das Ergebnis sind (v. l.) Arnold Steinberg, Karl Weiffen, Ortsvorsteher und Brudermeister Detlef Hanemann, Werner Isenborth, Willi Hartkamp, Josef Schlüter und Heike Bennink, Leiterin der Abteilung Öffentliches Grün im Rathaus.

Rietberg-Westerwiehe (gl) - Der Westerwieher Friedhof hat einen zusätzlichen Zugang bekommen. Ab sofort ist der Gottesacker auch von der Straße „Auf den Wiehen“ aus zu erreichen. Das ist vor allem für Friedhofsbesucher von Vorteil, die in der angrenzenden Siedlung wohnen. Sie müssen nicht erst bis zur Berkenheide fahren, um die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen pflegen zu können.

Ansprechendes Erscheinungsbild des Friedhofs liegt Helfern am Herzen

Die Schaffung eines weiteren Eingangs zum Westerwieher Friedhof ist ein neuer Meilenstein in der Liste der umfangreichen Aktivitäten der Laurentiushelfer. Die Ehrenamtlichen aus den Reihen der St.-Laurentius-Schützenbruderschaft setzen sich seit Jahren für die Aufwertung des Friedhofs ein, indem sie unter anderem bestehende Wege instandsetzen, Sitzgelegenheiten aufstellen oder die Urnengräberfelder gestalterisch aufwerten.

Die neue, 30 Meter lange Zuwegung von der Straße „Auf den Wiehen“ aus ist bereits seit einigen Wochen nutzbar. Vorausgegangen waren zahlreiche Stunden unentgeltlicher Arbeit, die die Laurentiushelfer aber nach eigenem Bekunden sehr gerne investiert haben. Denn ein ansprechender Gesamteindruck des Gottesackers liegt ihnen am Herzen.

„Bislang war dieser Bereich ein kaum genutzter Teil des Friedhofsgeländes“, sagt Willi Hartkamp von den Laurentiushelfern. Wucherndes Unkraut und wildwachsende Büsche haben seine Mitstreiter und er in einem ersten Schritt entfernt, um Platz für das neue Wegeteilstück zu schaffen.

Zusammenspiel mit Stadtverwaltung funktioniert reibungslos

Dann ging es ans „Eingemachte“: Um die Zuwegung auf ein solides Fundament zu stellen, haben die Helfer zunächst eine tragfähige Grundlage in die Erde gebracht. Darauf wurde in einem nächsten Schritt die eigentliche Wegdecke aufgebracht. „Der Weg soll schließlich die nächsten Jahrzehnte halten“, begründet Hartkamp das akribische Vorgehen.

Nichts dem Zufall überlassen haben die Laurentiushelfer auch beim Eingangstor, das aus robustem Metall gefertigt ist und sich optisch gut in die an dieser Stelle ebenfalls in Grün gehaltene Friedhofsumzäunung einfügt.

Damit nicht genug: Der Weg mit wassergebundener Decke und seitlicher Begrenzungspflasterung wurde über die Grenze des Friedhofs bis zur Straße „Auf den Wiehen“ fortgeführt. Dort griff dann die Zusammenarbeit mit der Stadt Rietberg als Eigentümerin dieses Zwischenstücks. Problemlos habe das Zusammenspiel mit der Kommune funktioniert, unterstreicht Hartkamp. Heike Bennink, Leiterin der Abteilung Öffentliches Grün im Rietberger Rathaus, kann dieses Lob nur zurückgeben. Die Unterstützung ehrenamtlicher Helfer nehme die Stadtverwaltung immer gern an, sagt sie. Das Projekt zur Schaffung eines zusätzlichen Friedhofseingangs habe sie wohlwollend begleitet.

Die Stadt Rietberg wird nach dem angekündigten Rückzug des Pastoralen Raums Rietberg zum 1. Januar kommenden Jahres auch die Bewirtschaftung der Friedhöfe in Westerwiehe und Mastholte übernehmen. Damit sind dann alle Friedhöfe im Stadtgebiet in kommunaler Hand. Vor einigen Jahren war mit der Übernahme der Gottesäcker in Rietberg und Bokel der Anfang des Betreiberwechsels gemacht worden. In einem zweiten Schritt folgten die Friedhöfe Neuenkirchen und Varensell. Der Friedhof in Westerwiehe wurde 1902 angelegt und über Jahrzehnte von der Familie Aldehoff gepflegt. So war es seinerzeit mit der katholischen Pfarrgemeinde St. Laurentius vereinbart worden.

Laurentiushelfer sind seit Jahren auf Westerwieher Gottesacker aktiv

Die Laurentiushelfer haben vor einigen Jahren ihr ehrenamtliches Engagement auf dem Westerwieher Friedhof begonnen. Hintergrund war die Erkenntnis, dass die mit der Pflege des Gottesackers betraute Familie Aldehoff trotz hohen zeitlichen Einsatzes nicht noch zusätzlich umfangreiche gestalterische Maßnahmen übernehmen beziehungsweise sich um die Sanierung der Wege kümmern kann. Diese Lücke schlossen die Laurentiushelfer, indem sie nach und nach die Haupt- und zahlreiche Nebenwege instandsetzten. Dass man auch bei Regenwetter alle Teile des Friedhofs halbwegs trockenen Fußes erreichen kann, war dabei ihr Hauptanliegen. Auch die Barrierefreiheit der Zuwegungen stellten die Laurentiushelfer mit Erfolg sicher.

Dabei blieb es jedoch nicht: Sie kümmerten sich auch um die Aufstellung zusätzlicher Sitzbänke, brachten die Wasserstellen sowie die Aufbewahrungsorte für Harken und Gießkannen auf Vordermann. Ein ansprechenderes Erscheinungsbild gaben die Ehrenamtlichen auch den beiden Urnengräberfeldern auf dem Westerwieher Friedhof. In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls eine zuvor restaurierte Engelsskulptur aufgestellt. Damit präsentiert sich der Gottesacker, wenn er in einigen Monaten in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Rietberg übergeht, in einem hervorragenden pflegerischen Zustand.