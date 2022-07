Westerwieher Schützen laden zum Kommersabend ein

Rietberg-Westerwiehe (gl) - Drei Jahre mussten die Westerwieher Schützen warten. Ende Juli kann nun endlich wieder gefeiert werden. In der Woche vor dem Fest findet erstmals ein Kommersabend statt, in dessen Verlauf verdiente Vereinsmitglieder ausgezeichnet werden. Mit dem Kommersabend eine Woche vor dem eigentlichen Fest vom 30. Juli bis 1. August gehen die Westerwieher St.-Laurentius-Schützen neue Wege. „Wir haben nach einem Format gesucht, um unsere Jubelkönigspaare entsprechend würdigen zu können“, erläutert Brudermeister Detlev Hanemann. Das sei am Schützenfestwochenende, bei dem sich ein Programmpunkt an den nächsten reiht, nicht immer ohne Weiteres möglich gewesen. Auch Beförderungen, die Vergabe der Schießauszeichnungen sowie weitere Ehrungen sollen auf den Kommersabend vorgezogen werden, um den Festverlauf zu entzerren.

Abend könnte fester Bestandteil des Vereinskalenders werden

Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 23. Juli, um 18 Uhr mit dem Antreten der Grünröcke auf dem Festplatz an der Grundschule. Von dort marschieren die Schützen zur Festhalle Kreutzheide. Auf dem Weg gibt es einen Zwischenstopp an der Gaststätte Grönnebaum. Dort erhalten die Schützen eine kühlte „Wegzehrung“ in flüssiger Form. Mitglieder des Vorstands sind in Begleitung des Musikvereins Westerwiehe bereits ab dem späteren Nachmittag unterwegs. Sie wollen den noch lebenden Jubelregenten persönlich ihre Aufwartung machen. „Das haben wir zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 eingeführt“, berichtet Detlev Hanemann. „Weil das musikalische Stelldichein bei unseren Jubelpaaren so gut angekommen ist, wollen wir diese noch junge Tradition auf jeden Fall beibehalten.“

Bei Festwirt Seppel Kreutzheide angekommen, beginnt der Reigen der Beförderungen und Schießauszeichnungen. Weil 2020 und 2021 keine Feste und damit folglich auch keine Ehrungen stattfinden konnten, gibt es einiges nachzuholen. Bei Musik und guten Gesprächen soll der Kommersabend im Anschluss stimmungsvoll ausklingen. Wenn das Wetter mitspielt, soll das „Warmlaufen“ fürs Schützenfest auf dem Platz vor der Festhalle Kreutzheide über die Bühne gehen. Gut vorstellen kann sich der Westerwieher Schützenchef Detlev Hanemann, dass der Kommersabend ein fester Bestandteil des Vereinskalenders wird. „Viele andere Schützenvereine machen so etwas schon seit Langem. Jetzt wollen auch wir in Westerwiehe einen Versuch starten.“ Er sei zuversichtlich, dass die zusätzliche Gelegenheit zum Feiern von den Vereinsmitgliedern positiv aufgenommen wird.