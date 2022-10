Westerwieher Schützen zeigen umgebautes Vereinsheim

Rietberg-Westerwiehe (gl) - Endlich geschafft: Stolz sind die Westerwieher Schützen auf die Erweiterung ihres Vereinsheims, die nach monatelanger Arbeit kurz vor der Fertigstellung steht. Mit einem Tag der offenen Tür wollen die Schützen den Anbau allen interessierten Bürgern vorstellen.

Blick hinter die Kulissen

Die Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und kulinarische Köstlichkeiten freuen. Der Vereinsheim-Anbau wird am Sonntag, 30. Oktober, der Öffentlichkeit im Rahmen eines Tags der offenen Tür vorgestellt. Zwischen 10 und 17 Uhr sind alle Interessenten eingeladen, um sich mit eigenen Augen ein Bild von der Erweiterung zu machen. Enstanden ist nicht nur ein neuer Besprechungsraum, auch die sanitären Anlagen wurden vergrößert. Außerdem ist die Immobile nun behindertengerecht. Ein neuer Archivraum, der von der Gruppe Brauchtum und Heimat mitgenutzt werden kann, sowie ein vergrößertes Waffenlager runden das Projekt ab.

Zum Tag der offenen Tür erwarten die Gäste zahlreiche Mitmachaktionen und Informationsangebote rund um die Westerwieher Sportschützen, die Schützenbruderschaft St. Laurentius sowie der Unterabteilung Brauchtum und Heimat. Die Sportschützen wollen an dem Tag ihre vor einigen Monaten in Betrieb genommene elektronische Schießanlage demonstrieren. Wer möchte, darf unter fachkundiger Aufsicht selbst seine Treffsicherheit unter Beweis stellen. Darüber hinaus können die Besucher des Tags der offenen Tür das Vereinsheim und den dann vollständig fertiggestellten Anbau in Augenschein nehmen.

Tag der offenen Tür wird gefördert

Das Vereinsheim an der Berkenheide wird nicht nur von den Sportschützen rege genutzt. Es steht auch dem Gesamtverein sowie der vor fünf Jahren gegründeten Gruppe Brauchtum und Heimat offen. Die Untergruppe der Bruderschaft, die sich der Westerwieher Geschichtsforschung verschrieben hat, will am 30. Oktober deshalb ebenfalls über ihre umfangreiche Arbeit und die bisher vorliegenden Ergebnisse breit informieren. Für das leibliche Wohl der Gäste ist während des gesamten Tags der offenen Tür bestens gesorgt. Kaffee und Kuchen sowie kalte Getränke werden gereicht. Für alle Kinder gibt es zudem Popcorn und eine Hüpfburg.

Zwischendurch wollen die Aktiven des Musikvereins Westerwiehe die Besucher mit ihren flotten Melodien erfreuen. Der Tag der offenen Tür wird durch das Förderprogramm „Neustart miteinander“ des Landes Nordrhein-Westfalen und des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW ermöglicht.