Westerwieher Sportschützen setzen auf Inklusion

Rietberg-Westerwiehe (gl) - Mit dem Inklusionsscheck fördert die NRW-Koalition gute Ideen und Aktivitäten, um das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung zu stärken. Vereine und Initiativen können vom Sozialministerium 2000 Euro erhalten, um damit ihre Angebote inklusiv zu gestalten. In diesem Jahr haben die Sportschützen von St. Laurentius Westerwiehe einen solchen Scheck erhalten.

Land greift Vereinen unter die Arme

Die Aktiven gestalten mithilfe der Finanzspritze den Schießstand so um, dass auch Menschen mit einer Beeinträchtigung des Sehvermögens die Teilhabe an dem Sport ermöglicht wird. Auch im neuen Jahr werden die Inklusionsschecks vergeben.

Am 1. Januar beginnt die neue Förderphase. Darauf weist der heimische Abgeordnete André Kuper hin: ,,Die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an allen Lebensbereichen muss immer selbstverständlicher werden. Es ist gut, dass wir in der NRW-Koalition gerade kleineren Vereinen auch finanziell unter die Arme greifen“, wird der CDU-Politiker in der Pressemitteilung zitiert. Mit den Landesmitteln können zum Beispiel Veranstaltungen, Publikationen, Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit oder Fortbildungen subventioniert werden.

Pauschalkosten von 2000 Euro

Ein wichtiges Ziel ist die Herstellung von Barrierefreiheit. Dazu zählen die Anschaffung von technischen Hilfen oder personelle Unterstützung zur barrierefreien Kommunikation, etwa über Gebärdendolmetscher. Die Antragstellung wird komplett online abgewickelt. Bewilligte Anträge sind mit einer Pauschalen in Höhe von 2000 Euro verbunden. Nähere Informationen zum Inklusionsscheck sowie ein Link zur Antragstellung sind im Internet abrufbar.