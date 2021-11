Westerwieher Züchter planen Lokalschau trotz Pandemie

Als einziger Rassegeflügelzuchtverein im Rietberger Land werden in diesem Herbst die Westerwieher eine Lokalschau veranstalten.

Rietberg-Westerwiehe (gdd) - Sankt Nikolaus muss in diesem Jahr auf seinen traditionellen Besuch bei den Westerwieher Geflügelzüchtern verzichten. Dies hat der Vorstand in seiner Hauptversammlung bekanntgegeben. Im Vereinslokal Seppel Kreutzheide findet jedoch an zwei Tagen die Lokalschau statt.

Festhalle von Seppel Kreutzheide bietet ausreichend Platz

Wenn am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Dezember, im großen Saal Federvieh ausgestellt wird, dann ist es diesmal eine Leistung von singulärer Bedeutung. Denn die vier anderen im Stadtgebiet etablierten Geflügelzuchtvereine haben auf ihre lokalen Präsentationen angesichts von coronabedingt vorhandenen Raumproblemen verzichten müssen. Im Saal Kreutzheide ist indessen nach Meinung der Westerwieher Veranstalter genügend Platz, um viruskonform Besuchern den Blick auf die Rassetiere zu gewähren, ist sich der Vorstand um Gerald Oesterschlink sicher. Damit fällt das der Eröffnung vorgeschaltete Treffen von örtlichen Grundschulkindern am Freitag, 3. Dezember, ebenfalls nicht ins Wasser. Die Steppkes dürfen dann den am Vormittag tätigen Preisrichtern über die Schulter schauen.

Ob das sonntägliche Kaffeetrinken mit den Züchterfamilien, bei dem bisher stets der Nikolaus mit einem Sack voller Geschenke für den Nachwuchs als Ehrengast teilgenommen hatte, durchgeführt werden kann, soll kurzfristig unter Berücksichtigung der dann gültigen Pandemieregeln beschlossen werden. Aktionen wie eine Verlosung und das gewohnte Waffelbacken, die Geld in die Vereinskasse spülen, sollen jedoch stattfinden. Die Finanzen selbst stehen auf stabilem Fundament, wie die für diesen Bereich Verantwortlichen Bärbel Voßkord und Sonja Austermann informierten. Der Geflügelzuchtverein Westerwiehe von 1898 feiert übernächstes Jahr seinen 125. Geburtstag. 2022 soll diesem Jubiläum mit Vorbereitungen für eine Sonderschau, verbunden mit einem Galaabend, Rechnung getragen werden.

Gerald Oesterschlink bleibt Vorsitzender der Züchter

Die Neuwahlen gingen zügig über die Bühne: Vorsitzender Gerald Oesterschlink, Stellvertreter Frank Kulage, erster Schriftführer Willi Hartkamp und weitere Aktive wurden einstimmig wiedergewählt. Mit einem Silberpokal wurde Alfons Austenfeld überrascht. Er vertritt eine Züchtergemeinschaft, die sich schwarzen Barneveldern widmet. Die Auszeichnung für das beste Tier in der Lokalschau 2019 wurde damit nachgeholt.