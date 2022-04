Westumgehung Rietberg: Unterschriftensammlung startet

Listen sowie Informationsblätter sollen in den Siedlungen verteilt werden. Außerdem sind Aktionen in Rietberg und Druffel geplant.

Rietberg (gl) - Die Gegner der geplanten Westumgehung zwischen Rottwiese und Konrad-Adenauer-Straße in Rietberg starten am kommenden Wochenende mit der Unterschriftensammlung für ihr Bürgerbegehren. Dafür ist angedacht, Listen sowie Informationsblätter in den Siedlungen zu verteilen. Die ausgefüllten Listen können anschließend in den Filialen der Bäckerei Liening in dort aufgestellte Boxen eingeworfen werden.

Darüber hinaus möchte die Gruppe um Walter Westergerling an den Sonntagen 17. und 24. April, jeweils 12 bis 13 Uhr, vor dem Bürgerhaus in Druffel, sowie an den Freitagen 15. und 22. April, 14 bis 15 Uhr, vor dem Ribérac-Brunnen in Rietberg mit den Menschen ins Gespräch kommen. Unterschriftenlisten können Unterstützer außerdem per E-Mail an west_umgehung@gmx.de anfordern. Die Gruppe hält das Projekt Westumgehung aus vielerlei Gründen für einen Fehler. Unter anderem kritisieren sie, dass die Straße mehr statt weniger Verkehrsbelastung bringen wird. Überdies zerschneide die Trasse das Naherholungsgebiet im Bereich des Sennebachs und vernichte wichtige Naturräume.