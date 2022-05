Wettbewerbs-Jury nimmt Westerwiehe in Augenschein

Für den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ will sich Westerwiehe an verschiedenen Stationen von seiner besten Seite zeigen.

Rietberg-Westerwiehe (gl) - Mehrmals musste die Teilnahme Westerwiehes am Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ verschoben werden. Grund war die Corona-Pandemie, die einen Besuch der Jury nicht nur im Kükendorf, sondern auch bei allen anderen Aspiranten auf den begehrten Titel unmöglich machte.

Einstündige Rundreise mit mehr als 20 Stationen

Am kommenden Freitag, 6. Mai, ist es aber endlich so weit. Dann wollen sich die Westerwieher von ihrer besten Seite zeigen – und auch ihr Dorf von der Schokoladenseite präsentieren. Die Jury des Kreiswettbewerbs wird um 13.30 Uhr auf dem Gelände des Sportvereins Germania Westerwiehe an der Berkenheide erwartet. Von dort bricht die Wettbewerbskommission in Begleitung einer offiziellen Abordnung Westerwieher Vereins- und Bürgervertreter zu einer einstündigen Rundreise durch den Stadtteil auf. Mehr als 20 Stationen stehen auf dem Fahrplan. „Aufgrund der Kürze der Zeit können wir aber nur an einigen ausgewählten Punkten anhalten und aussteigen“, sagt Ortsvorsteher Detlev Hanemann (CDU), der die Bewerbung Westerwiehes am Dorfwettbewerb maßgeblich vorangetrieben hat.

Damit sich die Jury ein Bild vom Westerwieher Dorfleben und Zusammenhalt machen kann, bittet Hanemann alle Bürger um Unterstützung. „Es wäre schön, wenn sich an den Stellen im Ort, an denen der Bus anhält, Menschen aller Generationen einfinden, um die Jury zu begrüßen“, sagt Hanemann. Vor allem bei der Ankunft der Kommission am Sportheim von Germania Westerwiehe dürfe es „ruhig schön voll werden“, erklärt der Ortsvorsteher. Doch auch das Hühnerdenkmal, der Hedamännchenplatz oder beispielsweise das Hofcafé Johannleweling eigneten sich als Punkte, um sich zu versammeln und der Jury „Hallo“ zu sagen.

Ortsvorsteher ruft Dorfbewohner auf vorbeizukommen

Hanemann weiß, dass die Mittagszeit für viele Dorfbewohner eher ungünstig für derartige außerplanmäßige Aktivitäten ist. Trotzdem bittet er um Mithilfe, denn: „Wir haben mehr als zwei Jahre auf die Teilnahme am Dorfwettbewerb hingearbeitet.“ Jetzt gelte es, die einzelnen Stationen auch mit Leben zu füllen, „damit der Jury etwas geboten wird“. Westerwiehe ist der einzige Rietberger Stadtteil, der teilnimmt. In der Nachbarkommune Rheda-Wiedenbrück sieht das anders aus. Dort buhlen mit St. Vit und Lintel gleich zwei Ortsteile um die Gunst der Jury.