Wo drückt Radlern in Rietberg der Schuh?

Wie steht es um das Fahrradklima in Rietberg? Das will der ADFC herausfinden.

Rietberg (gl) - Wie ist es um das Radwegnetz in der Emsstadt bestellt? Wo drückt der Schuh, wo läuft alles rund? Im Rahmen des Fahrradklima-Tests des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) sollen auch die Rietberger Bürger beurteilen, wo die Emsstadt beim Radklima punkten kann und wo nachgebessert werden muss. Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und findet alle zwei Jahre statt. Die Online-Umfrage beleuchtet, wie es um die Fahrradfreundlichkeit in Deutschlands Städten und Gemeinden bestellt ist.

Fragebogen ausfüllen

„Die Ergebnisse geben Verkehrsplanern und politisch Verantwortlichen lebensnahe Rückmeldungen zum Erfolg ihrer Radverkehrsförderung und nützliche Hinweise für Verbesserungen“, heißt es in einer Mitteilung des ADFC. Und weiter: „Fast 230 000 Bürger hatten 2020 das Fahrradklima in mehr als 1000 Städten beurteilt. In diesem Jahr sollen es noch mehr werden.“ Per Fragebogen können Rietberger Radler beurteilen, ob beispielsweise Radwege im Winter geräumt werden oder ob sie sich sicher fühlen, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind. Denn gerade diese Alltagserfahrungen der Bürger seien wichtig für eventuell geplante Verbesserungen bestehender Trassen sowie für den Bau neuer Radwege. Mitmachen können alle, egal ob sie viel oder wenig Rad fahren, ob sie jung oder älter sind. Der Fahrradklima-Test läuft bis zum 30. November und ist erreichbar unter www.fahrradklima-test.de. Die Ergebnisse werden laut der Mitteilung des ADFC im Frühjahr 2023 veröffentlicht.