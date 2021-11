Wurde in Rietberg auf ein Auto geschossen?

Auf einen VW-Polo ist am Samstagmittag in Rietberg-Neuenkirchen möglicherweise geschossen worden. Die Polizei teilte am Montag mit, dass das Schadensbild der Heckscheibe "Rückschlüsse auf eine Schussabgabe durch ein Luftgewehr" zulasse. Die Fahrerin des Wagens wurde nicht verletzt.

Der Polizei zufolge kam die Meldung am Samstag gegen 11.45 Uhr. Die Fahrerin des Polos habe kurze Zeit vorher auf der Langen Straße in Neuenkirchen mit ihrem Wagen an einer Ampel gestanden. Sie beabsichtigte demnach, nach links auf die Gütersloher Straße abzubiegen. Ihren Angaben nach - so die Polizei - sei es währenddessen zu drei Beschädigungen an ihrer Heckscheibe gekommen.

Die Gerüchte, dass es am Sonntag, 28. November, im Bereich der Delbrücker Straße zu einer weiteren Schussabgabe auf ein Fahrzeug gekommen sei, so die Polizei weiter, hätten sich "nach intensiven Ermittlungen der Polizei Gütersloh" als unwahr herausgestellt. Eine Rietbergerin habe die Geschichte eigenen Angaben nach - so die Polizeidarstellung - frei erfunden.

Die Polizei Gütersloh weist in diesem Zusammenhan darauf hin, dass solche Behauptungen nicht nur unnötige Ängste hervorriefen, sondern unter Umständen auch strafbar seien.

Die Polizei Gütersloh sucht nun Zeugen für den Vorfall in Neuenkirchen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall am Samstag machen? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen rund um die Lange Straße/Gütersloher Straße gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/869-0 entgegen.