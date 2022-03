Zeugen gesucht: Exhibitionist am Mastholter See

Eine Frau ist am Samstag gegen 13 Uhr an der Westseite des Rundwegs um den Mastolter See auf einen Exhibitionisten aufmerksam geworden.

Rietberg-Mastholte (gl) - Eine Frau ist am Samstag gegen 13 Uhr an der westlichen Seite des Rundwegs um den Mastolter See auf einen Exhibitionisten aufmerksam geworden. Der Mann soll zwischen 35 und 40 Jahre alt sein, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, und hat dunkelblonde Haare. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose und einem grauen Oberteil. Insgesamt wirkte er ungepflegt. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.