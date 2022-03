Zukunft der Rietberger Innenstadt mitgestalten

Die Stadt lädt alle Bürger zu einer Impulsveranstaltung ein. Diese findet statt am Mittwoch, 30. März, um 19 Uhr in der Cultura.

Rietberg (gl) - Als Einkaufsstandort verlieren Zentren in vielen Innenstädten zunehmend an Bedeutung. Freilich gibt es noch funktionierenden Einzelhandel, aber er wird weniger. Die Stadt Rietberg stellt sich diesem Problem seit einiger Zeit. Unter anderem unterstützt die Stadtmarketing-GmbH Händler und Gastronomen auf vielfältige Weise. Nun möchte die Kommune das große Ganze noch näher in den Blick nehmen und ausloten, welche Nutzungsmöglichkeiten die Zukunft für zum Beispiel die Rathausstraße bereithält. Unter anderem stelle sich die Frage, wie die Innenstadt im Sinne des Gemeinwohls als attraktiver Ort für alle von möglichst vielen Menschen genutzt werden kann, heißt es aus dem Rathaus.

Deshalb entwickelt derzeit das Planungs- und Gutachterbüro Stadt + Handel aus Dortmund ein Zentrenmanagement für die Rietberger City (diese Zeitung berichtete). Ziel ist die strategische (Neu-)Positionierung des Bereichs. Bevor es in tiefgreifende Analysen geht, sollen zunächst alle Bevölkerungsgruppen und alle Generationen in den Prozess einbezogen werden.

Die Stadt lädt daher alle interessierten Bürger zu einer Impulsveranstaltung ein. Diese findet statt am Mittwoch, 30. März, um 19 Uhr in der Cultura. Einlass und gemütliches Zusammenkommen ist bereits ab 18 Uhr. An diesem Abend sollen erste Impulse gegeben und Fragen beantwortet werden wie: Was passiert in der Rietberger Innenstadt? Welche aktuellen Trends beeinflussen die Einzelhandelsentwicklung? Wie gestaltet sich der weitere Prozess? Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Zutritt haben also nur Personen, die nachweisen, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind, oder die einen zertifizierten negativen Schnell- beziehungsweise PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Außerdem greift die Maskenpflicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.