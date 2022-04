Zum 1. Mai viele Aktionen im Gartenschaupark Rietberg

Alle Angebote sind im regulären Eintritt inbegriffen. Der Parkbesuch kostet fünf Euro pro Erwachsenem, eigene Kinder bis einschließlich 17 Jahren haben freien Zugang. Der Gartenschaupark ist in der Sommersaison täglich von 6 bis 20 Uhr geöffnet.

Rietberg (gl) - Der Mai startet im Gartenschaupark Rietberg märchenhaft oder wahlweise mit ordentlich Musik. Während die junge Generation am Sonntag im Parkteil Nord auf ihre Kosten kommt und im „Groove Garden“ kräftig feiern darf, steht im Parkteil Mitte das Ritter- und Prinzessinnenfest auf dem Programm.

„Groove Garden“ – das Electronic-Music-Open-Air – findet nach zwei Jahren coronabedingter Pause erstmals wieder statt. Die große Wiese hinter dem Parkeingang Markenstraße verwandelt sich dafür in der Zeit von 12 bis 18.30 Uhr in eine Freiluft-Tanzfläche. Dort können die Besucher den Frühling und die Liebe zur elektronischen Musik zelebrieren. „Bekannte DJs aus der Region präsentieren in einer einmaligen Umgebung tanzbaren House-, Deep- und Tech-Sound aus einem dicken Soundsystem“, heißt es in der Ankündigung.

Während im Parkteil Nord ausgelassen gefeiert wird, tauchen Besucher des Parkteils Mitte in eine bunte Märchenwelt ein. Von 11 bis 18 Uhr haben dort die Ritter und Prinzessinnen das Sagen. Die Riesenhüpfburg „Drachenstein“ lädt zum Springen und Toben ein. Darüber hinaus können an einem Ritter- und Prinzessinnen-Aufsteller Fotos geschossen werden und bei einer Prüfung gilt es, das Ritter- und Prinzessinnen-Diplom abzulegen. Um dieses Zertifikat in den Händen halten zu können, müssen die angehenden edlen Herren und Damen auf einem tollkühnen Parcours ihren Heldenmut beim Lanzenstechen, Rattenweitwurf und anderen lustigen, mittelalterlichen Mutproben beweisen. Das märchenhafte Fest dreht sich somit komplett um die spannende Welt der Ritter, Drachen und Burgen.