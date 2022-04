Zwei Bands stehen in Rietberg in den Startlöchern

Rietberg (gl) - Nach dem erfolgreichen Debüt 2021 stellt der Verein Kulturig in Kooperation mit dem Phono-Forum nun die zweite Auflage des Rietberg-Open-Air auf die Beine. Vom 19. bis 22. August sind in der Volksbank Arena im Gartenschaupark Rietberg vier namhafte Acts im Bereich Musik und Comedy mit von der Partie. Für die Konzerte können sich Interessenten bereits jetzt Karten sichern. Angekündigt haben sich die Folk-Rock-Band Versengold und die Phil-Collins-Tributeshow True Collins.

„Die Acts in der Kategorie Comedy werden ebenfalls zeitnah bekanntgegeben“, heißt es in der Ankündigung. Tickets und weitere Infos gibt es demnach online, über die Hotline 05244/986100 sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Jungs von Versengold gastieren am Freitag, 19. August, auf dem Open-Air-Festival und haben dann auch ihr Nummer-Eins-Album der offiziellen deutschen Albumcharts „Was kost die Welt“ im Gepäck.

„Thekenmädchen“ weist 14 Millionen Klicks auf

„Sie gehören zu den heißesten Bands der Republik und garantieren bei ihren Konzerten erstklassige, handgemachte Musik“, lassen die Veranstalter wissen. Ob Wacken oder Fernsehgarten, M’era Luna oder Silbereisen, Deichbrand oder Morgenmagazin: Versengold überzeugen mit sprudelnder Spielfreude, hohem Tempo und einer lyrischen Finesse, die dem Bandnamen alle Ehre macht.

Allein die Single „Thekenmädchen“ steht für 14 Millionen Klicks auf Youtube. Für das laufende Jahr sind erneut Auftritte bei diversen Festivals geplant. Die sechsköpfige Band aus Bremen mit ihrem Sänger Malte Hoyer, der auch für die Texte verantwortlich zeichnet, hat reine Instrumentalstücke ebenso im Repertoire wie schwungvolle Trinklieder, Balladen und gesellschaftskritische Songs.

True Collins kommen am Samstag

Für Samstag, 20. August, stehen dann True Collins in den Startlöchern. Die Formation gilt als Europas größte und originalgetreueste Phil-Collins-Tributeband. Es gibt nicht allzu viele Vertreter der Musikbranche, die man als lebende Legende bezeichnen könnte. Dem britischen Superstar Phil Collins gebührt diese Bezeichnung jedoch ohne Zweifel. Seit Mitte der 1970er-Jahre ist der musikalische Tausendsassa in mehreren Projekten weltweit erfolgreich unterwegs.

Sein umfangreiches Werk greifen in Rietberg Tom Ludwig (Vocals), Donovan Aston (Keyboards, Vocals), Erik Schüßler (Drums), Ralf Oehmichen (Guitars, Vocals) und Jörg Feser (Bass) auf. „Da stimmt jeder einzelne Sound, jede einzelne Nuance des Gesangs, das Bühnenbild mit dem typischen Phil-Collins-Drumset, die ausgefeilten Lichteffekte – kurzum die gesamte über zweistündige Show“, ist der Ankündigung zu entnehmen.