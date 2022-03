Zwei Frauen leiten Rietberger Stadtbibliothek

Jennifer Bader und Julia Bröckling teilen sich die Leitungsfunktion in der Rietberger Stadtbibliothek. Sie haben sich viel vorgenommen.

Leitung im Team: Jennifer Bader (l.) und Julia Bröckling tragen gemeinsam Verantwortung für das Medienangebot in der Stadtbibliothek Rietberg. Sie haben die Nachfolge Manfred Beines angetreten.

Rietberg (gl) - Die Stadtbibliothek Rietberg steht unter neuer Leitung. Jennifer Bader und Julia Bröckling teilen sich die Führungsposition. Beide Frauen sind bereits seit vielen Jahren in der Stadtbibliothek tätig. Sie folgen auf Manfred Beine, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.

Unterschiedliche Schwerpunkte fügen sich zu großem Ganzen zusammen

Warum sie den Job zu zweit machen, erklärt Jennifer Bader so: „Wir sind beide junge Mütter. Da wollen und können wir nicht in Vollzeit arbeiten. Es bot sich daher an, die Aufgabe zu teilen.“ Dass es durch das für Bibliotheken eher ungewöhnliche Konstrukt Probleme gibt, glaubt Julia Bröckling nicht. „Wir arbeiten schon viele Jahre zusammen. Wir kennen und ergänzen uns gut. Jede hat ihre Schwerpunkte, und die fügen sich dann zu einem großen Ganzen zusammen.“

Für die nahe Zukunft kündigen die beiden Chefinnen einige Veränderungen an. „Wir wollen Schritt für Schritt zu dem Status zurück, den wir vor den Corona-Einschränkungen hatten. Also zurück zu den üblichen Öffnungszeiten“, unterstreicht Jennifer Bader. Dazu gehöre auch, wieder mehr Veranstaltungen anzubieten wie zum Beispiel die „Lesewiese“ oder Klassenführungen für Schulen.

„Wir planen bereits mehrere Lesungen sowie ein Drei-Fragezeichen-Livehörspiel mit Oliver Rohrbeck, aber auch den Sommer-Lese-Club in seiner bewährten Form. Das alles ist gerade schon eine kleine Herausforderung. Mittelfristig wollen wir unsere Stadtbibliothek auch wieder zu einem Treffpunkt mit noch mehr Aufenthaltsqualität machen. Hier darf ruhig wieder mehr Leben einkehren“, ergänzt Julia Bröckling.

„Wir sind eben nicht nur eine Bücherei“

Auf die Frage, was die Stadtbibliothek Rietberg auszeichnet, antwortet sie: „Wir sind eben nicht nur eine Bücherei, sondern halten eine große Vielfalt an aktuellen Medien für alle Zielgruppen parat. Dazu gehören klassische Romane sowie Sach- und Kinderbücher, aber auch DVDs, CDs, Tonies, Gesellschaftsspiele, Zeitschriften und immer mehr digitale Angebote wie eBooks und Hörspiele zum Download und Streaming.“ Die Stadtbibliothek richtet sich gezielt an Kinder und Familien, erläutert Jennifer Bader: „Daher machen wir Kindergärten und Schulen immer wieder Angebote zur Leseförderung und Wissensvermittlung.“

Jennifer Bader und Julia Bröckling kennen die Rietberger Stadtbibliothek wie ihre Westentasche. Die eine ist seit 2011 dabei, die andere seit 2014. Seit 2017 kümmern sich die beiden Frauen um die Planung von Veranstaltungen und Lesungen, die sie stets am Kundeninteresse ausrichten. Da sich Julia Bröckling aktuell in Elternzeit befindet, ist momentan Jennifer Bader erste Ansprechpartnerin vor Ort.

Stadtbibliothek hält 18.000 Medien bereit

Die Stadtbibliothek hält derzeit 18.000 Medien bereit. Die teilen sich auf in 7700 Kinder- und Jugendbücher, 4300 Romane, 2800 Sachbücher und Ratgeber, 150 Tonies, 900 DVDs, 300 Musik-CDs, 600 Kinderhörspiele und 420 Hörbücher, 220 Brettspiele, 20 Kamishibais und 500 Zeitschriften. Hinzu kommen 92.000 digitale Medien.