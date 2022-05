Zwei Mastholter Kitas zum Ziel von Einbrechern geworden

Betroffen ist die Einrichtung an der Riekstraße und die an der Stuckmeyerstraße. Die Polizei Gütersloh hofft auf Zeugenhinweise.

Rietberg-Mastholte (gl) - Zwei Kindergärten im Ortsteil Mastholte sind zum Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich Kriminelle zwischen Mittwoch, 25. Mai, und Freitag, 27. Mai, gewaltsam Zutritt zur Kita an der Riekstraße und entwendeten nach bisherigem Stand einen digitalen Bilderrahmen. Eine weitere Tat wurde in dem Kindergarten an der Stuckmeyerstraße gemeldet.

Dort geschah der Einbruch in der Zeit von Donnerstag, 26. Mai, auf Freitag, 27. Mai. Dabei wurde eine Außentür aufgehebelt und ein Schranktresor mit einer geringen Menge Bargeld gestohlen. Kriminalbeamte der Polizei Gütersloh prüfen mögliche Zusammenhänge. Außerdem hofft die Behörde auf Zeugen und fragt: „Wer hat in den Tatzeiträumen an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht?“ Hinweise werden unter 05241/8690 entgegengenommen.