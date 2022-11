Zwei Rietberger werden Diakone

Weihekandidat: Klaus Henkenherm aus Neuenkirchen wird am 19. November im Paderborner Dom von Weihbischof Hubert Berenbrinker zum Ständigen Diakon geweiht. Danach wird er in seiner Heimatgemeinde St. Margareta wirken.

Rietberg (gl) - Zwei Männer aus Rietberg werden künftig als Ständige Diakone in der Katholischen Kirche wirken. Weihbischof Hubert Berenbrinker spendet Klaus Henkenherm aus Neuenkirchen und Heribert Lübeck aus Rietberg gemeinsam mit drei weiteren Männern aus dem Erzbistum Paderborn am Samstag, 19. November, im Paderborner Dom durch Handauflegung und Gebet die Diakonenweihe.

Seelsorge in ihrer Heimatgemeinde ist künftig ihre Aufgabe

Nach dem Empfang des Weihesakraments werden die Männer als Ständige Diakone mit der Seelsorge im Pastoralverbund oder Pastoralen Raum ihrer Heimatgemeinde beauftragt, teilt das Erzbistum mit. Christ-Sein bedeutet für Klaus Henkenherm aus der Gemeinde St. Margareta in Neuenkirchen, „die Botschaft Jesu Christi von Frieden, Hoffnung, Gottes- und Nächstenliebe zu leben“. Der Weihekandidat wurde 1966 geboren und ist seit 1992 verheiratet. Henkenherm schloss eine Ausbildung zum Gärtner mit der Gesellenprüfung ab und ist aktuell als Mitarbeiter in der Endmontage landwirtschaftlicher Produkte tätig.

In seiner Kirchengemeinde St. Margareta engagiert er sich als Lektor und Kommunionhelfer, ist aktiv im Pfarrgemeinderat und als Büttenredner im Kolping-Karneval. Bis 2019 war Henkenherm zudem Brudermeister der Schützenbruderschaft St. Hubertus Neuenkirchen. „Da zu sein für die Menschen“ ist dem künftigen Diakon Klaus Henkenherm wichtig. Er möchte mit seinem Leben Zeugnis geben von Gottes Nähe und Zuwendung zu den Menschen, im gesprochenen Wort, in der Begegnung, bei Problemen, Fragen, Sorgen. Gefragt nach einem ungewöhnlichen Hobby nennt Weihekandidat Henkenherm „Fahnenschwenken“, ein alter historischer Brauch aus dem Schützenwesen.

„Hilfsbedürftigen Menschen eine Stimme zu geben“

Heribert Lübeck aus der Kirchengemeinde St. Johannes Baptist in Rietberg wurde 1957 geboren, ist seit 1986 verheiratet und Vater von drei Kindern. Nach dem Abitur absolvierte Heribert Lübeck eine kaufmännische Lehre. Er ist mittlerweile Rentner. Als Diakon möchte Heribert Lübeck das Team der Seelsorger in der Gemeinde unterstützen. Es sei ihm zudem ein Anliegen, „hilfsbedürftigen Menschen eine Stimme zu geben, ihnen konkret Hilfe zukommen zu lassen“, teil das Erzbistum mit. In seiner Kirchengemeinde ist Heribert Lübeck als Lektor, Kommunionhelfer sowie im Bereich der Krankenkommunion engagiert. „Wichtig für mich als Diakon ist es, authentisch meinen Glauben zu leben und diesen auch nach außen hin deutlich zu machen“, unterstreicht Lübeck seine Denkweise. Christ-Sein bedeutet für den zukünftigen Ständigen Diakon, für den Glauben Zeugnis abzulegen, Nächstenliebe zu leben und im christlichen Leben anzuleiten.