Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Rietberg

Rietberg (ei) - Zwei Schwerverletzte und 40.000 Euro Schaden – so lautet die Bilanz nach einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, der sich am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr auf der Kreuzung Triftstraße/Rochusweg/In der Feldmark in Rietberg ereignet hat.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizeibeamten an der Unfallstelle wollte der Mann am Steuer eines BMW, der auf dem Rochusweg unterwegs war, die Triftstraße überqueren und seine Fahrt auf der Straße In der Feldmark fortsetzen, als es zur Kollision mit dem Jaguar eines 30-jährigen Lippstädters kam. Vermutlich hatte Ersterer die Vorfahrtsregelung missachtet.

Telefonmast umgeknickt

Die Limousine krachte in die rechte Vorderachse des Kleinwagens, der sich durch die Wucht des Zusammenpralls um die eigene Achse drehte und quer auf der Triftstraße liegen blieb. Der Jaguar schleuderte nach rechts von der Fahrbahn, prallte noch gegen den Masten einer Telefonleitung und kam schließlich neben der Strecke zum Stillstand. Trümmerteile beider Fahrzeuge übersäten die Fahrbahn.

Nach dem Notruf bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr in Gütersloh wurden zunächst der in Rietberg stationierte Rettungswagen sowie das Notarzteinsatzfahrzeug aus Rheda-Wiedenbrück alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eingetroffen waren, forderten sie einen weiteren Rettungswagen an, der aus Rheda-Wiedenbrück zum Ort des Geschehens eilte.

Feuerwehr angefordert

Die beiden Verletzten wurden an der Unfallstelle notärztlich behandelt und anschließend in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. Der Löschzug Rietberg musste ebenfalls alarmiert werden. Unter Leitung von Löschzugführer Manuel Pähler stabilisierten die Feuerwehrleute beispielsweise den ramponierten Telefonmasten und streuten aus den Autowracks ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Die Polizeibeamten wurden von ihnen bei der Unfallaufnahme unterstützt, ferner die Fahrbahn gereinigt. Die Ordnungshüter sperrten die Triftstraße komplett, darüber hinaus den Einmündungsbereich der beiden Nebenstraßen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Schaden wird von den Beamten auf rund 40.000 Euro geschätzt. Nach gut 90 Minuten war die Unfallstelle geräumt und konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden.