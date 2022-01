Zweiter Bürgerwald in Rietberg wächst und gedeiht

Rietberg (gdd) - Mit Düngerstäbchen haben sieben Rietberger Mütter jüngst „ihre“ Linde im frisch angepflanzten Bürgerwald an der Johanneskapelle verwöhnt. Das Septett bildet eine Freizeitgruppe, die sich „Fix und Fierzich“ nennt. Es sind allesamt Mütter, deren Steppkes den DRK-Kindergarten „Emshöhle“ besucht haben.

Baum erinnert an gute Freundschaft

Sie hatten seinerzeit vereinbart, auch nach der Kitazeit einiges unternehmen zu wollen. Das ist mittlerweile zehn Jahre her – „und so haben wir uns entschlossen, als wir von der Aktion Bürgerwald hörten, uns daran zu beteiligen“, erklärt Ruth Krüger. Gemeinsam wurde der Kauf einer jungen Linde finanziert. „Wir haben damit eine Patenschaft übernommen, welche uns stets an unsere gute Freundschaft erinnern wird“, so das „Fix und Fierzich“-Mitglied weiter. Gern würde die Gruppe wissen, um welche Linde genau es sich bei ihrem Patenkind handelt, es gibt nämlich Sommer- und Winterlinden, Holländische, Kaukasische, Amerikanische Linden der Gattung Tilia – insgesamt zwischen 20 und 40 Arten. In Schlossparks und ähnlichen Anlagen sind meist Holländische Exemplare zu finden.

Unter den 53 neuen Bäumen im Parkbereich zwischen Johannesweg, Schloss Eden und Fischhausweg fällt ein direkter Nachbar des „Fix und Fierzich“-Schattenspenders ins Auge: ein schon stattlicher Mammutbaum. Einen solchen in erwachsener Form findet man nur noch öffentlich in der Parkanlage des ehemaligen Stadlerschen Gartens in Neuenkirchen. Auch junge Sumpfzypressen und Säuleneichen haben im weiteren Umfeld zwischen der alten Kastanien-und Bergahornallee, rund um Schilfgürtel und Wasserkuhle, eine Heimat gefunden.

Auswahl orientiert sich an vorhandener Bepflanzung

Sie wurden wie berichtet Ende 2021 im Umfeld der Johanneskapelle gepflanzt. Die Aktion erfolgte im Anschluss an eine erfolgreiche Bürgerbaum-Aktion im Herbst 2020 am Franziskusweg. Dort waren 50 Exemplare in die Erde gesetzt worden. Das von Spaziergängern gern aufgesuchte idyllische Kapellengelände soll nun endgültig zur Grünen Lunge an Rietbergs südlichem Stadtrand gedeihen. 14 Eschen, zehn Linden, sieben Tulpenbäume, je sechs Schwarzpappeln und Ebereschen, vier Säuleneichen, vier Sumpfzypressen eine Trauerweide sowie ein Mammutbaum sind inzwischen sichtbar gut angewurzelt. „Mit der Auswahl der Bäume orientieren wir uns an der bereits vorhandenen Bepflanzung, die wir mit den jungen Bäumen ergänzen“, hatte Heike Bennink als Leiterin der städtischen Abteilung Öffentliches Grün seinerzeit dazu erklärt.