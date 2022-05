Rocken wie die Originale

Die Tribute-Band „Boot Led Zeppelin“ schwebt auf ihrer Deutschland-Tournee in Halle ein

Halle

Sie touren seit mehr als 20 Jahren durch Europa, in Deutschland sind sie zum ersten Mal. Das OWL Event Center in Halle war am vergangenen Samstag die zweite von insgesamt 13 Stationen auf der Deutschlandtournee der britischen Tribute-Band „Boot Led Zeppelin“.

Von Christina Geis