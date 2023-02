Sabine Buss leitet Altenzentrum Wiepeldoorn

Schloß Holte-Stukenbrock

Neue Leiterin des Altenzentrums Wiepeldoorn an der Holter Straße in Schloß Holte-Stukenbrock ist Sabine Buss. Sie folgt Wolfgang Willmanowski, der nach insgesamt 27 Jahren Leitung der Einrichtung im Januar in den Ruhestand gegangen war.