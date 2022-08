Sarah Connors Botschaft in Halle: „No War – kein Krieg!“

Konzert in der mit 7500 Zuhörern ausverkauften OWL-Arena

Halle

„Endlich wieder bei Euch“ lautet der Titel der durch fast 30 Städte führenden Sommertournee von Sarah Connor. Bereits zum 7. Mal tritt die deutsche Pop- und Soulsängerin in Halle auf, einige jüngere Gäste aus dem Publikum waren bei den ersten Gastspielen vor fast zwanzig Jahren, an die Sarah Connor mit einem Zeitreisen-Medley in die eigene musikalische Vergangenheit erinnert, noch gar nicht geboren.

Von Johannes Gerhards