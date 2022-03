Sarah Süß schreibt Brandbrief

Mit der Ablehnung der Bezirksregierung Detmold, wegen hoher Anmeldezahlen ein weiteres Mal eine Mehrklasse an der Realschule Steinhagen zu genehmigen, hat Steinhagens Bürgermeisterin Sarah Süß jetzt einen Offenen Brief an Ministerpräsident Hendrik Wüst, Schulministerim Yvonne Gebauer und Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl verfasst. Im Folgenden der Brief im Wortlaut.

"Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Wüst, sehr geehrte Frau Ministerin Gebauer, sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin Thomann-Stahl, sehr geehrte Damen und Herren,

beste Bildung braucht beste Bedingungen: Motivierte und gut ausgebildete Lehrkräfte, moderne Schulgebäude, digitale Infrastruktur, innovative pädagogi­ sche Konzepte.

So beschreiben Sie Ihre Zielsetzung für das Bildungsland NRW. Beste Bildung bedeutet für uns in Steinhagen: Wir haben motivierte und gut ausgebildete Lehrkräfte. Wir haben moderne Schulgebäude und erweitern diese stetig entsprechend des Bedarfs. Wir unterhalten eine eigene Mensa, die alle unsere Schulen im Ganztagsbetrieb mit frischem Mittagessen versorgt. Wir haben eine hervorragende digitale Infrastruktur, die wir laufend ausbauen. Wir haben innovative pädagogische Konzepte an unseren vier Grund- und zwei weiterführenden Schulen.

Steinhagens Bürgermeisterin Sarah Süß bittet die Landesregierung um Unterstützung. Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold

Beste Bildung heißt für uns, unseren Kindern die passende Schulform zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen. Beste Bildung bedeutet für uns in Steinhagen aber auch: Wir brauchen eine Landesregierung, die uns dabei unterstützt.

Gemäß § 80 Schulgesetz NRW ist Schulentwicklungsplanung gesetzlicher Auftrag der Schulträger. Unsere Schulentwicklungsplanung zeigt uns: Wir sind gut aufgestellt. Unsere Schulen sind gut ausgestattet, wir bauen dem Bedarf entsprechend stetig aus und an. Und der Bedarf ist hoch, denn die Schülerzahlen steigen stetig.

Auch die Steinhagener Realschule erfreut sich großer Beliebtheit. Sie arbeitet seit Jahren erfolgreich im Ganztag, mit Hauptschulbildungsgang und als Schule des gemeinsamen Lernens auch inklusiv. Bereits in den vergangenen Jahren wurde aufgrund des starken Zulaufs eine Mehrklasse ein­ gerichtet.

Um dem gesetzlich verankerten Recht der Eltern und Kinder auf freie Wahl der Schule und Schulform gerecht werden zu können und bedarfsgerecht entsprechend der Anmeldungen ein Beschulungsangebot machen zu können, hat die Gemeinde Steinhagen auf der Grundlage einer externen Schulentwicklungsplanung eine grundsätzliche Anhebung der Zügigkeit von drei auf vier Züge vorgesehen.

Bei dieser Entscheidung stand insbesondere im Vordergrund, dass Haller Schülerinnen und Schüler entsprechend der Bestimmungen in § 1 Abs. 2 der Ausbildungs- und Prüfungsord­nung Sek I den Schülerinnen und Schülern der Gemeinde Steinhagen hinsichtlich der Aufnahmeentscheidungen gleichgestellt sind, da die Schulform Realschule in der Stadt Halle nicht vorhanden ist und somit im Rahmen des dann durchzuführenden Losverfahrens die Möglich­ keit der Ablehnung für Steinhagener Kinder besteht, auch wenn sie in unmittelbarer Nähe der Schule ihren Wohnsitz haben.

Der hierfür erforderlichen dauerhaften Beschulungsvereinbarung hat die Stadt Halle mit Rats­ beschluss ebenfalls vom 23.02.2022 mit Blick auf die niedrigen Anmeldezahlen der Haller Gesamtschule nicht zugestimmt.

Um dem Willen der Familien und den aktuellen Anmeldezahlen an der Realschule dennoch gerecht werden zu können, hat der Steinhagener Gemeinderat am 23.02.2022 einstimmig beschlossen, erneut die Genehmigung einer Mehrklasse für die Realschule Steinhagen zum Schuljahr 2022/2023 zu beantragen.

Der Rat der Stadt Halle hat zeitgleich den Beschluss gefasst, gemeinsam mit der Gemeinde Steinhagen an die Bezirksregierung heranzutreten, um für das kommende Jahr einvernehm­ lich eine Ausnahmeregelung für die Bildung einer Mehrklasse an der Steinhagener Realschule für das Schuljahr 2022/2023 zu erwirken, um dem Beschulungswunsch auch der Haller Eltern und Kindern zu entsprechen.

Das kommende Jahr möchte die Stadt Halle zur Neuaufstellung ihrer Gesamtschule nutzen. Die Gemeinde Steinhagen unterstützt dies, z.B. in dem sich in einem gemeinsamen Informati­ onsabend der beiden weiterführenden Steinhagener Schulen Realschule und Gymnasium im November 2021 in der Steinhagener Schulmensa auch die Gesamtschule Halle den Steinha­ gener Eltern und Kindern vorstellen konnte. Dies ist auch für die Zukunft so vorgesehen.

Ergänzend zur schriftlichen Antragstellung hat ein Gespräch mit Vertretern der Bezirksregie­ rung Detmold, dem Bürgermeister der Stadt Halle Herrn Tappe und mir als Bürgermeisterin der Gemeinde Steinhagen stattgefunden.

Seitens der Bezirksregierung Detmold ist uns mitgeteilt worden, dass eine Mehrklassenbildung für das kommende Schuljahr nicht möglich ist, unter Bezug auf die Regelung zur Bildung von Mehrklassen mit in Kraft treten des 15. Schulrechtsänderungsgesetzes vom 29. Mai. 2020.

Begründet wird dies mit dem Auslegungstext zu§ 81 Abs. 4 Schulgesetz.

In § 81 Abs. 4 Schulgesetz NRW ist festgelegt, dass der Schulträger ohne Änderung der Schu­ le in Einvernehmen mit der Schulleitung mit Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehörde die Zahl der Parallelklassen einer Schule vorübergehend durch Bildung einer Mehrklasse er­ höhen kann. Die nachfolgend im § 81 aufgeführten Ausschließungsgründe hierfür (Schülerzahlen werden nicht erreicht, fehlende personelle, räumliche oder sächliche Ausstattung, nicht ausgeschöpfte Aufnahmekapazitäten der gleichen Schulform im Gebiet der Gemeinde Stein­ hagen als Schulträgerin) treffen nicht zu.

Die Anzahl der Anmeldungen ermöglichen die Bildung einer vierten Eingangsklasse. Die räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen sind an der Realschule Steinhagen gegeben.

Der§ 81 Schulgesetz NRW beschränkt die Bildung von Mehrklassen auf einen vorübergehen­ den Zeitraum. Da der Begriff „vorübergehend" im SchulG NRW nicht näher definiert ist, kommt der Behörde hier als Fachaufsichtsbehörde nach§ 88 Abs. 2, 86 Abs. 2 Nr. 1 SchulG NRW ein Auslegungsspielraum zu.

Im Rahmen dieser Auslegung zieht die Bezirksregierung die Gesetzesbegründung heran, die wie folgt lautet:

„Eine Mehrklasse liegt vor, wenn die Anzahl der Parallelklassen in Abweichung von der durch die Schulaufsicht genehmigten Zügigkeit nur vorübergehend, d.h. höchstens in zwei aufeinan­ der folgenden Schuljahren, desselben Jahrgangs, erhöht wird."

Hintergrund dieser Auslegung wird sein, dass der Gesetzgeber eine klare gesetzliche Tren­ nung zwischen§ 81 Abs. 2 (z.B. dauerhafte Mehrzügigkeit) und Abs. 4 SchulG NRW schaffen wollte.

Der Gesetzgeber hat mit der Formulierung „vorübergehend" aber auch die Möglichkeit ge­ schaffen, flexibel auf besondere Situationen reagieren zu können.

Eine solche besondere Situation liegt hier in Steinhagen vor und stellt die Gemeinde Steinha­ gen, die Schulleitung, insbesondere aber die Schülerinnen und Schüler und ihre Familien vor eine Tatsache, die der Gesetzgeber so sicherlich nicht beabsichtigt hat.

Die Gemeinde Steinhagen ist in der Lage, die passende Schulform zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen. Die räumlichen und personellen Kapazitäten lassen dies zu. Wir können dem gesetzlich verankerten Recht der Eltern und Kinder auf freie Wahl der Schule und Schulform gerecht werden.

Dennoch müssen wir bei einer Ablehnung der Mehrklasse durch die Bezirksregierung das Losverfahren anwenden. Dabei werden unweigerlich auch Steinhagener Kinder an der Schule ihres Wohnortes abgelehnt - mit allen damit verbundenen Unwägbarkeiten, zum Beispiel dem Auseinanderfallen von Klassengemeinschaften und Freundschaften.

Diese ungewisse Situation führt zu einer großen Sorge und Verunsicherung bei den Familien, die ihre Kinder an der Realschule angemeldet haben.

Die Information des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein­ Westfalen zum Aufnahmeverfahren in die Klasse 5 bei Anmeldeüberhängen sieht vor, dass sich die Schulleitung innerhalb des für den vorgezogenen Anmeldeverfahren vorgesehenen Zeitraum mit benachbarten Schulen derselben Schulform abstimmt, um diese über die eigenen überhänge zu informieren und zu erfahren, ob und wo es verbleibende Kapazitäten gibt.

In der Stadt Halle und den weiteren benachbarten Kommunen gibt es kein Angebot für diese Schulform und die vorliegenden Anmeldezahlen an den Bielefelder Schulen weisen große Anmeldeüberhänge in allen Schulformen aus, so dass auch dort die planmäßige Aufnahmeka­ pazität nicht ausreichen wird. Mit Schreiben vom 08. März 2022 informierte die Stadt Bielefeld die Nachbarkommunen über die geplante Mehrklassenbildung u.a. an der Luisen-Realschule, um ein bedarfsgerechtes Beschulungsangebot bereits für Bielefelder Schülerinnen und Schü­ ler machen zu können.

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Wüst, sehr geehrte Frau Ministerin Gebauer, sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin Thomann-Stahl,

beste Bildung für Nordrhein-Westfalen - mit diesem Ziel sind Sie als Landesregierung angetreten.

,,Beste Bildung braucht beste Bedingungen: Motivierte und gut ausgebildete Lehrkräfte, Mo­ derne Schulgebäude, digitale Infrastruktur, innovative pädagogische Konzepte. Schulen müs­ sen die Möglichkeiten und Freiheiten haben, ihre Kreativität voll entfalten und neue Wege be­ schreiten zu können - zum Wohle der Schülerinnen und Schüler." So lautet Ihr Statement auf der Internetpräsenz des Ministeriums für Schule und Bildung.

Wenn Schülerinnen und Schüler an einer Schule an ihrem Wohnort - die zudem über ausrei­ chend räumliche und personelle Kapazitäten verfügt - abgelehnt werden müssen, dann kann dies nicht im Sinne bester Bildung und damit auch nicht in Ihrem Sinne sein.

Ich bitte Sie eindringlich darum, alle Möglichkeiten zur Genehmigung einer Mehrklasse an der Realschule Steinhagen auszuschöpfen.

Hier in Steinhagen sorgen wir mit all unseren Kräften für gute Schulen. Jetzt benötigen wir Ihre Unterstützung. Beste Bildung braucht beste Bedingungen. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen.

Mit freundlichen Grüßen Sarah Süß"