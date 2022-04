Schaufenster sind keine Deko für nettes Ambiente

Mehr Bänke oder mehr Parkplätze? Wer diese Frage für Werther beantworten will, darf eines nicht vergessen.

Wer im Moment auf den “Probe-Bänken“ in der Stadt Platz nimmt, kann Autofahrer beobachten, die sich darüber ärgern, dass sie auf dem Alten Markt etwas zirkeln müssen. Und man sieht andere, wie sie am Venghauss-Platz Pakete aus dem Kofferraum hieven, froh, diese nicht weit zur Post schleppen zu müssen. Autos in der City – das ist Fluch und Segen.