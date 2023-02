Scheibe beschlagen: Autofahrerin fährt Elfjährige an

Am Freitagnachmittag war die 55-jährige Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock mit ihrem Seat auf der Zeppelinstraße in Oerlinghausen in Richtung Bielefeld unterwegs. An dem dortigen Fußgängerüberweg sah die Frau drei Kinder stehen.

Doch als dann eines der Mädchen den Zebrastreifen betrat, um die Straße zu überqueren, hat die Autofahrerin das nicht gesehen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei waren die Scheiben des Autos der Unfallverursacherin noch beschlagen, weil sie gerade erst losgefahren war.

Das elfjährige Mädchen wurde leicht verletzt. Die junge Fußgängerin wurde ins Krankenhaus nach Detmold gebracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Detmold, Telefon 05231 6090, zu melden.