Schlägerei bei privater Feier

Eine private Feier ist in der Nacht zu Samstag in Steinhagen ausgeartet. Die Polizei musste bei einer Schlägerei eingreifen.

Polizei muss an der Brinkstraße in Steinhagen eingreifen

Am frühen Samstagmorgen, 19. März, gegen 3.15 Uhr wurde die Polizei über eine Schlägerei an der Brinkstraße in Steinhagen informiert. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um eine für eine private Feierlichkeit angemietete Lokalität.

Als die Polizei vor Ort eintraf, flüchteten einige Personen. Vor Ort befanden sich zwei leicht verletzte junge Männer.

Einer von ihnen hatte im Zuge einer als tumultartig beschriebenen Auseinandersetzung Pfefferspray von einer bislang unbekannten Frau abbekommen, der zweite Mann hatte eine Schnittverletzung. Diese wurde seinen Angaben nach durch eine splitternde Scheibe der Eingangstür verursacht, welche im Zuge der Auseinandersetzung zerbrach, als ein bislang unbekannter Mann gegen diese gesprungen ist.

Sanitäter versorgten die leicht verletzten 19-Jährigen vor Ort.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Auseinandersetzung und den bislang unbekannten Tatverdächtigen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/869-0 entgegen.