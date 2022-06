Schlägerei mit Verletzten in Halle

Bei einer Schlägerei mit mehreren Personen in Halle sind eine Frau und ein junger Mann verletzt worden.

Auseinandersetzung am frühen Morgen nach einer Geburtstagsfeier

Die Polizei hat in Halle eine Schlägerei am Dienstagmorgen unterbunden.

Nach einer Feier bis in die Morgenstunden des vergangenen Dienstags wurde der Polizei gegen 7 Uhr eine Schlägerei mehrerer Personen in der Haller Innenstadt gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, konnten die eingesetzten Beamten die Situation nach und nach beruhigen.

Den Angaben der Beteiligten zufolge feierte die Gruppe Männer und Frauen zunächst in einer Gastronomie einen Geburtstag. In den Morgenstunden ergab sich dann eine Auseinandersetzung, die an der Goebenstraße ihren Höhepunkt fand. Hierbei kam es zu körperlichen Übergriffen. Zudem hat Zeugenangaben zufolge ein Mann ein Pfefferspray gegen weitere Personen der Gruppe eingesetzt.

Im Zuge der Auseinandersetzung wurden eine 25-jährige Frau aus Halle sowie ein 21-jähriger Mann aus Dissen leicht verletzt. Die weiteren Beteiligten waren im Alter zwischen 26 und 34 Jahren. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Die genauen Tatbeteiligungen der Personen und der Ursprung der Auseinandersetzungen sollen im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt werden.