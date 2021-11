Schlange stehen für den Pieks

Paderborn/Detmold/Bad Oeynhausen



Der Ausbau der Impfangebote in OWL kommt der Nachfrage derzeit kaum nach. Allein in Paderborn und Hövelhof erhielten an zwei Tagen gut 2000 Personen eine Corona-Schutzimpfung. In Lippe waren es 8800 in einer Woche.

Von Bernhard Hertlein und den Lokalredaktionen