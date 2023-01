Karnevalsauftakt: Ganz Stukenbrock ruft laut „Helau“

Das Viergestirn der Weiberfastnacht kann es noch nicht fassen: In einer Woche beginnt endlich der Karneval in Schloß Holte-Stukenbrock.

„Wir haben Pollhans abgewartet, das konnte normal stattfinden und es ist nichts passiert. Jetzt können auch die Karnevalisten loslegen – auch wenn es sich nicht wirklich real anfühlt – wir freuen uns total“, sagt Melanie Schwenker für das Viergestirn, das sie seit einem Jahr mit Yvonne Schlafhorst, Maria Potthoff und Kim Elfers bildet. Der Karnevalsauftakt in Schloß Holte-Stukenbrock wird am Freitag, den 11.11. im Gasthof zur Post gefeiert. Um 19.11 Uhr geht es los.

Das Viergestirn wird dann das Motto der Weiberfastnacht 2023 verkünden. „Wir sind gespannt, ob die Leute schon wieder Lust haben, eine Party zu feiern“, sagt Melanie Schwenker, die seit 2015 in der Verantwortung für die Weiberfastnacht steht. Die anderen drei Weiber sind vergangenes Jahr dazu gekommen, gefeiert wurde aber nur im kleinen Kreis.

Karneval in Schloß Holte-Stukenbrock: Buntes Programm

Jetzt also geht es richtig rund. Das Programm am 11.11. lehnt sich an das vor der Corona-Pandemie an. Die Tanzgarde der Turngemeinschaft Sende hat ihren großen Auftritt, der Stukenbrocker Karnevalsverein mit dem Vorstand um Simon Oekenpöhler ist dabei und natürlich auch das amtierende Kinderprinzenpaar Finn Patrzek und Antonia Hölter wie natürlich auch die Jazztanzgruppe des FC Stukenbrock, Let's Fetz mit Maskottchen Stuki.

Wer nun glaubt, das Maskottchen der Weiberfastnacht, ein Hahn, habe während seiner Zeit in der Kiste seine Farbe verloren und werde blass und bleich sein, ja, der irrt. Denn Stuki musste nicht mehr als zwei Jahre in seiner Kiste verharren. „Wegen des Kinderrabatz am 22. Mai durfte ich länger aufbleiben“, sagt Stuki ganz im Vertrauen durchs Schlüsselloch.

„Abends bin ich dann nach der 25-Jahr-Feier des Stukenbrocker Karnevalsvereins todmüde in die Kiste gefallen.“ Aber, so sagt Manuela Brock-Schniedermann, die das Maskottchen verkörpert: „Stuki musste deshalb nur 173 Tage in der Kiste ausharren.“ So kurz wie wohl nie zuvor. Stuki hat auch Verstärkung bekommen, ein weiteres Maskottchen, das Küken Kiki, das sich auch schon wie verrückt auf Karneval freut.

Das Kinderprinzenpaar Finn Patrzek und Antonia Hölter. Foto: Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock: Kriegsbeginn zur Weiberfastnacht 2022

Dieses Jahr war die Weiberfastnacht in Schloß Holte-Stukenbrock, wie auch schon 2021, abgesagt worden. „Gastwirt Jörg Grothaus hat eine Weiberfastnachtsparty gemacht und das Viergestirn eingeladen. Wir haben nichts organisiert, das war so mit Bürgermeister Hubert Erichlandwehr abgesprochen“, sagt Melanie Schwenker. Nach langer Zeit sei es die erste Party im Saal, der Zustrom noch verhalten gewesen, „ein merkwürdiges Gefühl“. Und dann hat Russlands Diktator Putin am Tag der Weiberfastnacht den Krieg mit der Ukraine angefangen. „Das ist unglaublich deprimierend.“

Nächsten Freitag wollen aber die Weiber und alle Karnevalisten der Stadt wieder ausgiebig feiern. DJ Daniel Pankoke („Panky“) heizt ordentlich ein. Gespannt darf man auf die Kostüme sein. „Mehr Nervosität geht nicht: Kommen die Mädels? Haben sie Bock zu feiern?“

Anmeldungen zur Weiberfastnacht 2023 in Schloß Holte-Stukenbrock

Bereits ab Freitag sind dann die Anmeldungen zur Weiberfastnacht, die am Donnerstag, 16. Februar, auf den Straßen Stukenbrocks gefeiert wird, möglich über ein Anmeldeformular auf der Internetseite www.weiberkarnevalstukenbrock.de.

Gebühren für Karnevalsumzug erhöht

Das Viergestirn ist gezwungen, die Gebühren für die Umzugsteilnehmer am 16. Februar zu erhöhen. „Das haben wir mit den Wirten lange diskutiert und besprochen. Jede Teilnehmerin zahlt nächstes Jahr 12 Euro. Darin enthalten sind der freie Eintritt in den Gasthof zur Post und ins Zelt der Weiberfastnacht. Dafür gibt es Wurfmaterial, Getränke-Wertmarken und viele Kleinigkeiten. In der Tüte wird auch die Nach-Hause-App sein.“

Termine für den Karneval in Schloß Holte-Stukenbrock

Hier finden Sie alle wichtigen Termine für den Karneval in Schloß Holte-Stukenbrock im Überblick: