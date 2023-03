640 Euro durch Backaktion eingenommen

Die Kinder der DRK-Kita Bewegungswelt haben 640 Euro für die vom Erdbeben in Syrien und der Türkei betroffenen Menschen gesammelt. „Wir sind sehr glücklich über so viel Unterstützung und das tolle Ergebnis“, sagen Hanna Kellinghoff und Lirie Hasani, die die Spendenaktion organisiert und begleitet haben.

Mit Freude und Fleiß haben die Mädchen und Jungen der Kita am Schwalbenweg Kuchen und Muffins gebacken, die gegen eine Spende an die Eltern verkauft wurden. Unterstützt wurden sie vom Elternbeirat, dessen Mitglieder Waffeln gebacken und verkauft haben. „Wir mussten sogar Zutaten nachkaufen, weil die Nachfrage so groß war“, berichtet Lirie Hasani.

Weitere Familien haben ebenfalls Kuchen gebacken, um den Verkauf ebenfalls zu unterstützen. „Wir freuen uns riesig über so viel Engagement und die gemeinsame Aktion“, sagt Susanne Fockel. Das zeige, dass die Gemeinschaft trage und Gutes bewirken könne. Die Spendensumme hat die Kita-Leiterin bereits auf das DRK-Spendenkonto für die Erdbebenopfer eingezahlt. Auf dem Foto sind Lirie Hasani (pädagogische Fachkraft), Patrizia Hangmann stellvertretend für den Elternbeirat und die Kinder Paul, Jarno, Anda, Phil, Hannah, Mara und Mika.