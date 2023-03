Rekord: 67 Unternehmen präsentieren sich in der Aula am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

„Popcorn oder Information?“ Ute Walther packt die Mädchen mit Worten. Die sind nicht schüchtern: „Beides!“ Die Mitarbeiterin in der Personalentwicklung für ARI-Armaturen freut sich, dass sich immer mehr Frauen für den Maschinenbau interessieren. „Auffällig ist, dass die Schüler sich viel mehr trauen als noch vor einigen Jahren. Sie fragen viel. Das liegt auch an der guten Vorbereitung in den Schulen“, meint Ute Walther. Die gleiche Erfahrung machen viele der anderen 66 Unternehmen an den insgesamt 57 Ständen der Berufsinformationsbörse in der Aula am Gymnasium.

Von Monika Schönfeld