Alfred Schmelter feiert 95. Geburtstag

Er freut sich auf ein kleines Fest im Familienkreis. Drei Enkel und zwei Urenkel werden ihn beglückwünschen. „Ich bin dankbar und habe allen Grund, zufrieden zu sein. Es ist ein großes Glück, dass ich ohne Schmerzen leben kann“, sagt der im Ort bestens bekannte Figaro gut gelaunt. „Das Haus hat einen guten Ruf und das Personal ist einfach klasse“, lobt der Senior die Stukenbrocker Einrichtung, die seit einigen Jahren sein Zuhause ist.

Bei vielen ehemaligen Kunden und Mitarbeitern war er so beliebt, dass sie ihn auch heute noch regelmäßig besuchen. Alfred Schmelter ist ein geselliger, freundlicher und zuvorkommender Herr. Als echter Holter kam er an der Dopheide/Ecke Grauthoffweg zur Welt.

Das Friseurhandwerk erlernte er in Bielefeld. Die Lehre, die im Zweiten Weltkrieg unterbrochen wurde, konnte er in Verl beenden. Einige Jahre arbeitete er dort als Geselle. Alfred Schmelter war 27 Jahre jung, als er sich selbstständig machte und am Sportplatz an der Oerlinghauser Straße seinen eigenen Salon eröffnete.

In dem Geschäft mit Wohnhaus baute er sich mit seiner Ehefrau Gisela ein Leben auf. Zwei Söhne wurden dem Paar geschenkt. Nach drei Jahrzehnten, in denen er als Friseurmeister viel erlebte, musste er seinen Beruf aus gesundheitlichen Gründen aufgeben.

Beruflich trat sein Sohn Bernd in die väterlichen Fußstapfen, der sich ebenfalls zum Friseurmeister ausbilden ließ, und den Salon später übernahm.

Mit dem Tod seines Sohnes Ferdinand, der im Ort ein bekannter Fahrlehrer war, musste er in seinem Lebensabend schwere Zeiten durchstehen. Auch von seiner Ehefrau Gisela musste er Abschied nehmen.

„Man muss das Leben so nehmen, wie es kommt. Man kann es nicht ändern. Ich erfreue mich an den guten Erinnerungen und an den schönen Tagen, die ich noch erleben darf“, sagt der Jubilar, während er sich mit einem Mitbewohner im Seniorencentrum St. Johannes Fotos von Familienfeiern anschaut.