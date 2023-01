Auf der Kirmes hat's gefunkt

Beide stammen aus Norddeutschland, ihr gemeinsames Leben haben sie in Schloß Holte verbracht. Maria Bahls kam in Vechta zur Welt und beendete dort eine Friseur-Lehre. Jürgen Bahls wurde in Wildeshausen geboren und arbeitete dort als Eisenbahner. Nach seinem 21. Geburtstag wurde er dienstlich nach Hövelhof versetzt.

Der Zufall war es, dass sich beide auch im Zug kennenlernten. Daran erinnern sich noch sehr genau. 1960 war der Jubilar auf der Heimfahrt vom Schalterdienst nach Wildeshausen. Da fiel ihm eine Mitreisende besonders ins Auge, seine spätere Ehefrau Maria. Beide verabredeten sich einem Kirmesbesuch in Diepholz, wo es zwischen ihnen funkte.

Beide wussten schnell, dass sie zusammenbleiben wollten. Der standesamtliche Bund fürs Leben wurde am 3. Februar 1963 in Wildeshausen geschlossen. In der Kirche St. Bartholomäus in Windelsbleiche (Bielefeld) haben sich beide vier Wochen später die ewige Treue versprochen. Keine leeren Worten, denn beide sind gemeinsam durchs Leben gegangen und noch immer glücklich miteinander.

Nach der Hochzeit bezog das Paar eine Dienstwohnung der Deutschen Eisenbahn in der Uphoffsiedlung von Schloß Holte, wo beide heute ihren Ruhestand genießen. 1963 wurde dem Paar Tochter Sylvia geschenkt, ihr folgte 1965 Tochter Martina.

Zwei Enkel bereichern heute das Familienglück. „Obwohl wir noch sehr jung waren, haben wir das Ja-Wort nie bereut. Es hat einfach alles gut gepasst“, sagen die Eheleute (sie 78, er 83) rückblickend. Das Paar ist der Senne schnell heimisch geworden und hat hier einen großen Bekanntenkreis. „Von hier wollten wir nicht wieder wegziehen“, erklären beide übereinstimmend.

Sie schlossen sich in jungen Jahren den Holter Schützen an und feierten viele Feste in fröhlicher Runde. Mit Freuden hat das Paar jahrzehntelang viele schöne Länder der Erde bereist. Am Bahnhof in Schloß Holte und an anderen Dienststellen der Region übte Jürgen Bahls seinen Beruf als Eisenbahner mit viel Freude aus.

Seine Gattin leitete über 20 Jahre eine Postfiliale in Stukenbrock, wo sie auch Prominenz bediente. Gern erinnert sie sich daran, wie Schlagerstar Bata Illic, seinerzeit noch beim Safari-Park angestellt, einst ein Telegramm bei ihr aufgab. Die Eheleute unternahmen viel gemeinsam, gönnten einander jedoch auch den nötigen Freiraum für eigene Interessen. Das Diamantpaar ist oft mit dem Fahrrad unterwegs und geht gern auf Städtereisen. Der Ehrentag soll im Frühjahr bei einem Kurzurlaub mit der Familie in Kiel gefeiert werden.