Landwirte sind auf Flächen angewiesen, um Nahrungsmittel zu produzieren. Oft sind die Flächen gepachtet. Die Interessen der Grundbesitzer sind nicht immer identisch mit denen der Landwirte. Die sollen in Schloß Holte-Stukenbrock jetzt in die politische Planung einbezogen werden.

Die Kritik der Landwirte, die der Vorstand des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes deutlich geäußert hat, hält die CDU für berechtigt. Fraktionsvorsitzender Lars Pankoke sagte im Stadtrat am Dienstag, dass die CDU jetzt das Gespräch mit den Landwirten gesucht haben. „Wir haben vereinbart, die Landwirte besser in die Entscheidungen einzubinden. Im März werden wir den Antrag stellen, Landwirte mit beratender Stimme in den Umweltausschuss oder in den Wirtschafts- und Stadtentwicklungsausschuss zu berufen.“