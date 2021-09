Start-up „Carlayers“: Ben und Gero Sagemüller produzieren am Lippstädter Weg in Schloß Holte-Stukenbrock im elterlichen Keller

Schloß Holte-Stukenbrock

Autoteile aus dem 3D-Drucker, so lautet die Idee von Ben und Gero Sagemüller. Seit zwei Jahren verkaufen die Brüder ihre Produkte vom Keller am Lippstädter Weg in die ganze Welt. Jetzt müssen sie sich entscheiden: Hobby oder Beruf?

Von Christopher Müller