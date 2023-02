Antrag der Grünen abgelehnt

Der Umweltausschuss hat dem Vorschlag von Bündnis 90/Die Grünen nicht zugestimmt. Am Ende doch knapper als erwartet mit 8 gegen 6 Stimmen.

Proteste gab es nicht: Die Rotbuche an der Bahnhofstraße ist im vergangenen Jahr ohne Behinderungen gefällt worden.

Bereits Ende vergangenen Jahres wurde hitzig zur Baumschutzsatzung diskutiert, worauf sich die CDU klar dagegen positionierte. Auch die Verwaltung hatte sich in der Beschlussvorlage gegen eine Baumschutzsatzung ausgesprochen. Zwar könne eine solche eine Satzung den aktuellen Baumbestand in der Bevölkerung bewusster machen und sichern. Die CO2-Bilanz durch den Erhalt eines älteren Baumbestandes sei zwar schwer bezifferbar, aber grundsätzlich sehr positiv zu bewerten, so die Verwaltung. Es bestehe die Gefahr, dass sich ein älterer Baumbestand nicht etablieren könne, weil Bäume kurz vor Erreichen der Grenzmaße entfernt oder neue Bäume erst gar nicht gepflanzt werden.