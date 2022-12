Bauunternehmer und Zeitzeuge

Wenn so mancher den Namen Günter Dreismickenbecker hört, dürfte er sich wohl an den Bau seines Eigenheims erinnern, denn er war Chef eines Bauunternehmens und setzte für viele den Wunsch nach einem eigenen Zuhause um. Am morgigen Mittwoch wird er 90 Jahre alt. Uschi Mickley

Der Geburtstag wird in Sende mit der Familie, Nachbarn und Freunden gefeiert. Mit ihm freuen sich vier Kinder, sechs Enkel und zwei Urenkel. Obwohl er schon ein stolzes Alter erreicht hat, ist er immer noch aktiv, sofern es die Gesundheit zulässt. Geistig ist er topfit und nimmt regen Anteil am Familienleben: „Ich bin zufrieden und meiner Familie dankbar für die Unterstützung.“ Die Kinder und Enkel schauten täglich vorbei und sorgten dafür, dass es ihm an nichts fehle.

Der Ex-Bauunternehmer ist in Liemke an der Kattenheide aufgewachsen und erlernte das Tischlerhandwerk in Verl. Nach weiteren beruflichen Stationen war er als Bankrepräsentant in Lippstadt über 15 Jahre für Baufinanzierungen zuständig. Im Jahr 1978 machte er sich selbstständig und gründete ein Bauunternehmen in Schloß Holte, das er bis 2004 führte.

956 heiratete er seine Frau Ilse in der Sender St.-Heinrich-Kirche. Vier Kinder kamen zur Welt. Viele Jahre kümmerte sich Günter Dreismickenbecker um seine Ilse, bis sie im Jahr 2013 verstarb. Der Jubilar hat viel zu erzählen aus seinem bewegten Leben. Als Kind erlebte er, wie das Kriegsgefangenenlager Stalag 326 in Stukenbrock-Senne errichtet wurde.

Ein russischer Zwangsarbeiter, den die Familie in guter Erinnerung hat, wurde damals in der elterlichen Landwirtschaft eingesetzt. Er blieb dort auch nach Kriegsende. Seine Erinnerungen aus dieser Zeit hat Dreismickenbecker auf Tonband gesprochen. Daraus soll ein Buch entstehen. Auch Geschehnisse aus der Zeit nach der Lagerbefreiung, als Zwangsarbeiter Vergeltung übten, werden dokumentiert.

Günter Dreismickenbecker war zeitlebens sportlich aktiv. Lange Zeit spielte er Tischtennis beim TTSV Schloß Holte-Sende und bekleidete 24 Jahre das Amt des Vereinsvorsitzenden. Noch im hohen Alter spielte er Fußball in der Altherrenmannschaft.