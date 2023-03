Die Berufsinformationsbörse am Mittwoch, 8. März, verzeichnet einen Ausstellerrekord: 57 Unternehmen und Institutionen stellen sich vor. „Eigentlich sind es noch mehr, die Pflegeberufe bilden einen Gemeinschaftsstand“, sagen Katharina Fraune, Fachbereichsleiterin Wirtschaft und Stadtentwicklung. Die Stadt ist Veranstalter, unterstützt wird sie von Lena Lenz, Übergangscoach für die weiterführenden Schulen in Schloß Holte-Stukenbrock.

57 Unternehmen und Institutionen präsentieren sich in der Aula am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock

Drei Jahre lang war Pause. Kurz bevor die Messe 2020 beginnen sollte, machte Corona den Unternehmen und den Schülern einen Strich durch die Rechnung. „Beiden fehlte die Börse. Das merken wir in den Gesprächen. Wir haben so viele Anfragen wie nie.“ Der Grund ist klar. Das Stichwort lautet Fachkräftemangel. Alle suchen engagierte und fähige Mitarbeiter und wollen deshalb die Berufe darstellen, die sie ausbilden. Viele Unternehmen bringen ihre Auszubildenden mit, die aus erster Hand berichten – vom Alter her noch nahe an dem der Schüler. Auf Augenhöhe deshalb.