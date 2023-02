Ein Besuch im Möbelhaus 

Die Plaza soll der neue, attraktive Treffpunkt mit Freizeitfaktor für Jung und Alt werden. Doch wie soll der Bereich ausgestattet werden – Liegestühle, Wasserspiele, Kletterwand? Die Diskussion im Rathaus erinnerte an einen Besuch im Möbelhaus.

Zu einer Entscheidung kam es nicht. Die Parteien wollen erst in ihren Fraktionen über die Ausstattung diskutieren und in der Ratssitzung am Dienstag, 28. Februar, entscheiden. Doch nicht nur die Politiker, sondern auch 600 Bürger hatten bei der Online-Abstimmung ihre Ausstattungswünsche geäußert.